Schlechte Nachrichten zu Leonardo DiCaprios nächster Oscar-Chance

Leonardo DiCaprio hat sich für Killers of the Flower Moon einmal mehr mit Martin Scorsese zusammengeschlossen. Auf die Veröffentlichung des Films müssen wir uns jetzt noch länger gedulden.

Eines der vielversprechendsten Filmprojekte, das sich aktuell in Produktion befindet, ist Killers of the Flower Moon. Die 200 Millionen US-Dollar teure Unternehmung bringt das Filmstudio Paramount und den Streaming-Dienst Apple TV+ zusammen und wartet gleich mit mehreren spannenden Namen vor und hinter der Kamera auf.

Regielegende Martin Scorsese arbeitet im Zuge von Killers of the Flower Moon mit gleich zwei seiner Lieblingsschauspieler zusammen: Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Dazu gesellen sich First Cow-Star Lily Gladstone und Jesse Plemons, der bereits in Scorseses vierstündigem Netflix-Epos The Irishman zu sehen war.

Martin Scorseses Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio kommt erst 2023

Killers of the Flower Moon, der als heißer Oscar-Kandidat gehandelt wird, sollte ursprünglich dieses Jahr seine Premiere feiern. Wie Deadline berichtet, wird der Film die bevorstehende Award-Saison überspringen und sich 2023 bei den Filmfestspielen von Cannes positionieren, was an sich auch ein gutes Vorzeichen ist.

© Paramount/Apple TV+ Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon

Die Geschichte von Killers of the Flower Moon entführt ins Amerika des Jahres 1920. Auslöser der Handlung ist die Ermordung von Mitgliedern des Osage-Stamms in Oklahoma, die auf einem wertvollen Land mit sehr viel Ölvorkommen saßen. Um das grausame Verbrechen aufzuklären, wird eine neue Einheit ins Leben gerufen.

Bei dieser Einheit handelt es sich um das Federal Bureau of Investigation, kurz FBI. Mit Killers of the Flowers Moon könnte Scorsese somit einmal mehr eine große Amerika-Geschichte erzählen. Als Grundlage dient ihm das Sachbuch Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI von David Grann.

