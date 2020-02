Schlechter Ruf: Game of Thrones-Star verteidigt X-Men-Film New Mutants

Aufgrund mehrerer Verschiebungen genießt der Marvel-Film New Mutants aus dem X.Men-Universum mittlerweile einen schlechten Ruf. Dazu äußerte sich nun Game of Thrones-Star Maisie Williams.

Lange Zeit war es, abgesehen von diversen Gerüchten, still um New Mutants. Dies änderte sich jedoch Anfang des Jahres, denn der vergessene X-Men-Film wird sich mit reichlich Verzögerung doch noch in unsere Lichtspielhäuser schleppen. Eine der Hauptrollen in der Comic-Adaption übernimmt dabei auch der einstige Game of Thrones-Star Maisie Williams, die jüngst über den letzten Ableger von Fox' X-Men-Reihe sprach.

Game of Thrones-Star: New Mutants hat "schlechten Ruf" nicht verdient

Die Radio Times hatte kürzlich die Gelegenheit, mit Arya Stark-Darstellerin Maisie Williams, die in New Mutants den Charakter Wolfsbane verkörpert, über den kommenden Marvel-Film zu sprechen. Dabei ging sie unter anderem auf die Verschiebung des Filmstarts ein, der auf Dinge zurückzuführen sei, die nicht in der Macht der Darsteller gelegen hätten:

Es hat lange auf sich warten lassen, wir haben es vor vielen Jahren gedreht, doch ich bin wirklich stolz darauf, dass es endlich herauskommt. [...]

Weiter erklärte Maisie Williams mit Verweis auf den Kauf von New Mutants-Studio 20th Century Fox durch den Disney-Konzern:

Es hatte viel mit der Fusion, ich glaube, [der Film] hatte einen wirklich schlechten Ruf und die Leute dachten, es würde mit ihm etwas nicht stimmen, aber ich glaube ehrlich gesagt, er wurde einfach durch etwas, das sich unserer Kontrolle entzogen hatte, stark beeinträchtigt.

Durch teils massive Nachdrehs wurde New Mutants im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder verschoben, ehe sich der düstere Marvel-Film mit einem verrückten Trailer zurückmeldeten. Dennoch soll der Film die lange Wartezeit wert sein, denn laut Williams erwarte uns hier kein normaler Superhelden-Film:

Es gibt so viele Dinge, die fortschrittlich und neu für eine solche Geschichte sind. Wir haben so viele Superhelden-Filme gesehen, und ich glaube, New Mutants ist wirklich stolz darauf, mehr ein Thriller zu sein... wir sind keine Helden, wir sind Kinder, die versuchen, alles zu verstehen, und ich glaube, das ist wirklich nachvollziehbar für die jungen Leute von heute.

New Mutants startet am 16. April 2020 in den deutschen Kinos.

Was haltet ihr von Maisie Williams Aussagen zum Ruf von New Mutants?