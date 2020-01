Verfluchter Marvel-Film: New Mutants schleppt sich ins Kino

Totgesagte leben länger, wie es so schön heißt. Zumindest im Falle des X-Men-Spin-offs New Mutants, das nun wieder Lebenszeichen von sich gibt und tatsächlich noch ins Kino kommt.

Manchmal geschehen noch Zeichen und Wunder, denn mit New Mutants meldete sich vor wenigen Tagen ein Film aus Fox' X-Men-Universum zurück, den viele sicherlich bereits abgeschrieben hatten. Nach exzessiven Nachdrehs und zahlreichen Gerüchten, der Film könne womöglich auf Hulu entsorgt werden, stehen die Zeichen nun wieder auf Kinostart.

New Mutants-Regisseur bestätigt neuen Kinostart des X-Men-Films

Nachdem wir erst vor wenigen Tagen darüber berichteten, New Mutants solle doch noch ins Kino kommen, gibt es diesbezüglich nun weitere Informationen, welche direkt vom Regisseur des geplagten X-Men-Spin-offs stammen. Wie Comic Book jüngst berichtete, meldete sich gestern Josh Boone über seinen Instagram-Account zu Wort und vermeldete zwei spannende neue Details zur Comic-Adaption.

Wie seinem kurzen Post zu entnehmen ist, wird der neue New Mutants-Trailer bereits kommende Woche, genauer am 6. Januar 2020, veröffentlicht. Auf den Kinostart des Films müssen wir anschließend dann auch gar nicht mehr so lange warten, denn wie Boone verkündet, werde der X-Men-Film am 3. April 2020 in den Lichtspielhäusern starten.

New Mutants erscheint mit Marvels "Segen" im Kino

Dass ein neuer Trailer zu New Mutants bereits fertig gestellt sei, wurde vor einigen Tagen von Bill Sienkiewicz, der einst als Zeichner an den New Mutants-Comics arbeitete, im Rahmen des Podcasts Fatman Beyond verkündet. Den neuen Trailer zum Horrorfilm habe er schon sehen dürfen und dieser sei "phänomenal". Des Weiteren sagte Sienkiewicz:

[Der Film] bekam den Segen von Marvel. Und das, was sie tun, fühlt sich in gewissen Dingen mehr nach Marvel an, doch auch die Horrorelemente sind vorhanden.

Nachdem vor einigen Monaten noch Gerüchte kursierten, die Verantwortlichen wollten New Mutants angeblich aus dem X-Men-Franchise streichen, indem es keinerlei Erwähnungen von Mutanten im Film geben soll, ist dies nun eine positive Nachricht. Zumindest scheinen Marvel Studios ihren Frieden mit dem Film gemacht zu haben und Fans dürfen sich auf den nahenden Release freuen.

New Mutants startet am 3. April 2020 in den US-amerikanischen Kinos. Ein deutscher Kinostart dürfte zeitnah erfolgen.

Freut ihr euch, dass New Mutants doch noch ins Kino kommt?