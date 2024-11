"Schlimmste Zeit": Gerard Butler hat sich für neues Fantasy-Epos Film jeden Tag ins Eisbad gelegt, um Dreh erträglicher zu machen

Gerard Butler hat dieses Jahr ein Fantasy-Epos fertig gedreht, das in Kürze ins Kino kommen soll. Den Dreh beherrschten extrem widrige Bedingungen. Tägliche Eisbäder sollten Butler helfen.

Drachenzähmen leicht gemacht ist nicht nur ein extrem beliebter Animations-Kracher, sondern auch Gerard Butlers erfolgreichster Film, der eine ganze Fantasy-Reihe aus dem Boden stampfte. Kein Wunder, dass bald das Realfilm-Remake Drachenzähmen leicht gemacht ins Kino kommen soll, in dem Butler erneut in die Rolle von Wikinger-Chef Haudrauf schlüpft. Seine Berichte von den Dreharbeiten klingen allerdings nicht nach einem Spaß für die ganze Familie. Sondern knallhart.

Harter Fantasy-Dreh für Gerard Butler: "Schweißgebadet in der Eiseskälte"

Wie Collider berichtet, wurde das Fantasy-Remake unter extrem widrigen Wetterbedingungen in Nordirland gedreht. Zum Jahreswechsel 2023/2024 war es am Produktionsort extrem kalt. Butler gewöhnte sich an, jeden Morgen ein Eisbad zu nehmen, um zumindest Kreislauf und Stimmung in Schwung zu bekommen. Er enthüllte:

Es war sehr kalt und ziemlich elendig. Die schlimmste Zeit, um dort zu sein. [...] Um fünf Uhr morgen kam mein Physiotherapeut ins Zimmer und füllte meine Badewanne mit Eis. Und ich setze mich rein und draußen war es dunkel und der Wind blies und es war klitschnass. Es war eiskalt. Wenn man ein Eisbad in Los Angeles macht, gibt es zumindest einen blauen Himmel. Aber ich musste [in dieses Wetter] raus.

Offenbar wollte Butler seiner Gesundheit damit etwas Gutes tun. Manchen Quellen zufolge sollen Eisbäder unter anderem Kreislauf, Durchblutung und die psychologische Stimmungslage anregen, wie die Mayo Clinic anführt. Ob es Butler am Ende geholfen hat, ist aber nicht bekannt.

Beim Dreh gab es darüber hinaus noch weitere Komplikationen: Um den muskulösen Wikinger-Chef Haudrauf angemessen darzustellen, trug Butler ein schweres Kostüm, das ihn selbst in Nordirland zum Schwitzen brachte:

Mit Schwert und Schild und Helm und all diesen anderen Lagen wog das Kostüm 90 Pfund. Ich war schweißgebadet in der Eiseskälte, es fühlte sich an wie ein Hochofen da drin.

Immerhin habe er dadurch weniger unter dem nordirischen Wetter leiden müssen, so Butler. Nur sein angeklebter Bart sei durch den Schweiß ständig abgefallen. Aber solche Probleme lernt ein echter Wikinger offenbar zu erdulden.

Vom Drachenzähmen leicht gemacht-Remake gibt es erste Bilder

Drachenzähmen leicht gemacht dreht sich um den jungen Wikinger Hicks (im Remake: Mason Thames), der wie sein Häuptlingsvater Haudrauf (Butler) ein Drachenjäger werden will. Als er dann auf seine vermeintliche Jagdbeute trifft, ändert sich seine Haltung.

Vom Remake des Animationsfilms sind kürzlich erste Bilder veröffentlicht worden, die man unter anderem auch auf Twitter finden kann:

Dean DeBlois wird nach den Animationsfilmen auch beim Remake Regie führen. Neben Butler und Thames gehört unter anderem auch Comedy-Ass Nick Frost (Hot Fuzz) zur Besetzung. Kinostart ist der 12. Juni 2025.