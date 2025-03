Schneewittchen-Star Rachel Zegler wird von Kontroversen verfolgt – obwohl sie jeden Film besser macht

Schneewittchen-Star Rachel Zegler hat einen märchenhaften Aufstieg vom YouTube-Star zur Schauspielerin hinter sich. Doch ihre von Kontroversen durchzogene Karriere wirft immer wieder Schatten auf ihr großes Talent.

Von dem neuen Schneewittchen-Film aus dem Hause Disney kann man halten, was man möchte. Über eine Sache sind sich jedoch viele einig, die den Film tatsächlich gesehen haben: dass Rachel Zegler eine gelungene Performance als Disney-Prinzessin hinlegt und den Film mit ihrem Gesangstalent und Charisma auf den Schultern trägt. Dieses Phänomen musste Zegler während ihrer Karriere schon oft durchlaufen, nachdem sie vom YouTube-Star zur Hauptdarstellerin in großen Hollywood-Filmen aufgestiegen war.

Denn zahlreiche Filme mit ihrer Beteiligung zogen entweder eine Reihe schlechter Kritiken, Einspielergebnisse oder Kontroversen nach sich – zu Zeglers Leidwesen und nur selten zu ihrer Schuld. Denn dass die Schauspielerin beeindruckendes auf dem Kasten hat, hat sie bisher in jedem dieser Werke bewiesen.

Rachel Zeglers Karriere beginnt märchenhaft: Von YouTube zum Star in Steven Spielbergs West Side Story

Nachdem Rachel Zegler als Kind und Jugendliche in zahlreichen Theater- und Musicalproduktionen auf der Bühne gestanden hatte, machte sich die junge Schauspielerin und Sängerin aus New Jersey anfänglich einen Namen als YouTube-Star. Ihren eigenen Kanal startete sie im Jahr 2015, wo sie bekannte Songs wie Shallow aus A Star Is Born coverte und Millionen von Klicks generierte.

Als Steven Spielberg einen offenen Castingaufruf für seine Neuauflage des Musicalklassikers West Side Story auf Twitter postete, antwortete Zegler auf diesen mit Videos ihrer Auftritte von Tonight und I Feel Pretty, die sie bereits 2017 auf ihrer lokalen Theaterbühne zum Besten gegeben hatte. Unter 30.000 Bewerberinnen wurde sie schließlich für die Hauptrolle der Maria ausgewählt.



Ein märchenhafter Aufstieg für die damals 16-jährige Schauspielerin, der nur wenigen Künstler:innen aus der YouTube-Sphäre tatsächlich gelingt – und der Zegler von einem Tag auf den anderen in den Hollywood-Himmel katapultierte. Ihre Performance erhielt zahlreiche überschwängliche Kritiken und Nominierungen, bevor sie 2022 mit dem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin geehrt wurde.

Die Rolle ebnete ihr den Weg in vielfältige Richtungen. Nicht nur Die Tribute von Panem-Regisseur Francis Lawrence wollte sie nach West Side Story unbedingt für das Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes besetzen, auch Disney castete Zegler nur wenig später als Schneewittchen in der geplanten Live-Action-Verfilmung des legendären Zeichentrickklassikers. Weitere Blockbuster-Rollen folgten im Skydance-Animationsabenteuer Spellbound oder in der DC-Verfilmung Shazam 2: Fury of the Gods.

So rosig Zeglers Zukunft durch die vielen großen Rollen nach West Side Story gezeichnet wurde, zogen zahlreiche Kontroversen im Hintergrund jedoch einen Schatten über das Schaffen der Schauspielerin.

Von West Side Story bis Schneewittchen: Kontroversen überschatten Rachel Zeglers Schauspielkarriere

Nach ihrer Märchen-Besetzung sorgte bereits West Side Story im Nachgang für eine Reihe von Kontroversen. 2020 erhob eine Frau bei Twitter Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Zeglers Co-Star Ansel Elgort. Elgort bestritt die Vorwürfe in einem Instagram-Pos t. Zegler wurde im Nachgang mehrfach in Interviews auf die Vorwürfe gegen ihren Co-Star angesprochen.

Auch einer von Zeglers bisherigen Karriere-Glanzpunkten, der Golden Globe-Gewinn, wurde davon überschattet, dass sie zunächst keine Einladung für die Oscarverleihung 2022 erhielt. Die Tatsache sorgte für einen Aufschrei unter Fans und schließlich dafür, dass Zegler nachträglich den Preis für die besten visuellen Effekte bei der Verleihung präsentieren durfte.

Nur wenig später wurde Zegler durch ihr Schneewittchen-Casting in gleich mehrere Kontroversen hineingezogen. Die Besetzung von Zegler, einer Schauspielerin mit kolumbianischem Hintergrund, wurde in manchen Fankreisen kritisiert, die daran festhalten, dass Schneewittchen der Beschreibung aus der Vorlage entsprechen und "Haut so weiß wie Schnee" haben soll. Gleichzeitig wurde die Diskussion von rechten Kommentatoren für eine rassistische Kritik an diversem Hollywood-Casting instrumentalisiert, wie etwa der Guardian berichtete. Ein Schicksal, das vor Zegler schon Halle Bailey aus Arielle, die Meerjungfrau erlitten hatte.

Nach dem Casting von Schneewittchen wurden auch die Zwerge zur Zielscheibe von Kritik, unter anderem durch Peter Dinklage , der Disneys Originalfilm und die Märchenvorlage im Umgang mit kleinwüchsigen Menschen als rückständig bezeichnete.

Weiterhin fiel Zegler mit Tweets und Aussagen zum Nahostkonflikt auf, die sie als Unterstützerin von Palästina zeigten. Dies bildete einen auffälligen Kontrast zu Aussagen ihres Co-Stars Gal Gadot, die in Israel geboren wurde und mehrere Jahre in der israelischen Armee diente. Die Schneewittchen-Premiere fand schließlich nur im abgespeckten Rahmen ohne umfangreiche mediale Berichterstattung statt – eine echte Seltenheit für einen Film dieses Formats, wie das Branchenmagazin Variety bestätigte.

Nachdem schon Spellbound und Shazam 2 hinter den finanziellen und qualitativen Erwartungen zurückgeblieben waren, muss nun auch Schneewittchen mit einem vergleichsweise enttäuschenden Start auskommen, wie die Zahlen nach einer Woche in den weltweiten Kinos zeigen. Eine Tatsache, für die Zegler nun hinter den Kulissen des Films verantwortlich gemacht wird, wie ebenfalls Variety meldete.

Obwohl Zegler vor zwei Jahren mit Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes einen Kassen- und Kritiken-Erfolg verzeichnen konnte, scheint er wegen der Vielzahl an Kontroversen, die ihre Filme verfolgen, beinahe vergessen.

Schneewittchen-Star Rachel Zegler hat die Negativschlagzeilen nicht verdient

Dabei stehen die vielen Kontroversen in direktem Kontrast zu ihrem Schauspieltalent, das sie bisher in jedem ihrer Filme bewiesen hat. Sie verpasst West Side Storys Maria in Spielbergs Neuauflage eine Frische, die dem zurückhaltenden Mädchen von nebenan dazu verhilft, gegen den Strom zu schwimmen. Neben ihrer breiten Stimme, mit der sie in klare Höhen und rauchige Tiefen mit unerwarteter Wucht schmettert, versprüht Zegler schon hier die ultimative Freude am Spiel, während sie durch die Seitenstraßen New York Citys tänzelt wie auf den Theaterbühnen, die sie schon als Jugendliche bespielte.

In The Ballad of Songbirds & Snakes stand sie als rebellische Tributin aus Distrikt 12 noch einmal vor allem mit ihrer Gesangsstimme dem System entgegen. Hier wusste sie mit einem verschmitzten Lächeln und treffsicheren Songs in und außerhalb der Arena in die großen Fußstapfen von Jennifer Lawrence zu treten. In Spellbound lieh sie Prinzessin Ellian ihre Stimme und trug den vor sich hinplätschernden Animationsfilm auf Netflix mit ihrer Hingabe und Klangstärke durch seine zähe Laufzeit. Sie konnte als klares Highlight des Films sogar Schauspielgrößen wie Javier Bardem und Nicole Kidman hinter sich lassen.

In Schneewittchen spielt sie nun einmal mehr die unterschätzte und moderne Heldin, die sich aus den Fängen der bösen Mächte um sie herum befreien muss und die Stärke schließlich in sich selbst findet, anstatt nur auf die Hilfe eines dahergelaufenen Prinzen zu vertrauen. Die unentwegte Hoffnung strömt durch Zeglers Schneewittchen, als sie zu Beginn des Films in leichtfüßigen Schritten über den Vorplatz des Schlosses strahlt und Waiting on a Wish performt. Es ist eine Performance, die schon hier unausweichlich zeigt, dass sie die perfekte Besetzung für die Rolle ist.

Zegler gelingt es durch ihre schiere Ausstrahlung selbst die viel besprochenen CGI-Zwerge zum Leben zu erwecken. Mit gerunzelter Stirn und freundlicher Strenge stiftet sie diese in Whistle While You Work zum Putzen und Aufräumen ihres eigenen Hauses an, ohne den Besen selbst in die Hand zu nehmen. Zum Ende des Films bringt Schneewittchen das Volk ihres Vaters in einer starken Rede wieder zusammen und verweist die böse Königin an ihren Platz. Dabei gelingt es Zegler mit bebender Stimme und zuckender Augenbraue schließlich auch die Herzen ihrer Feinde für sich zu gewinnen.

Rachel Zegler ist eine moderne Heldin Hollywoods und weiß sowohl mit ihrer Stimme als auch ihrer tief lebendigen Spielfreude seit nunmehr vier Jahren auf der Kinoleinwand zu überzeugen. Es wird Zeit, dass ihrem Talent wieder die Wertschätzung zukommt, die sie verdient.