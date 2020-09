The Blacklist bei Netflix: Wann kommt Staffel 8 nach Deutschland?

Wann erscheint die kommende 8. Staffel The Blacklist um Reddington, Liz & Co. in Deutschland bei Netflix? Wir haben nachgeforscht und ihr müsst euch noch gedulden.

Die 8. Staffel The Blacklist wird nach dem verkürzten Finale von Staffel 7 von Fans umso heißer erwartet. Nachdem die 7. Staffel der US-amerikanischen NBC-Serie dieses Jahr die Netflix-Charts stürmte, fragen sich viele: Wann kommt Staffel 8 nach Deutschland zu Netflix?

The Blacklist Staffel 8 sollte 2021 bei Netflix landen

Die gute Nachricht ist, dass Staffel 8 in den USA bereits einen festen Starttermin hat und dort am 13. November 2020 Premiere feiert. Das verkündete der offizielle The Blacklist-Account auf Twitter:

Staffel 7 lief in den USA vom 14. Oktober 2019 bis zum 15. Mai 2020 und landete knapp einen Monat später am 14. Juni 2020 bei Netflix. Sollten NBC und Netflix diesen Rhythmus trotz der vielen Verschiebungen durch die Coronakrise in etwa beibehalten, dann können wir voraussichtlich wieder im Sommer 2021 mit The Blacklist Staffel 8 bei Netflix rechnen.

Nostalgie-Trip: Seht den Trailer zur allerersten Staffel The Blacklist

The Blacklist - S01 Trailer (English) HD

Wie geht es in Staffel 8 mit Reddington und Liz weiter?

Achtung, Spoiler zu Staffel 7: Nachdem Staffel 7 mit einem abrupten und improvisierten Finale endete, waren Fans mit der Geschichte unzufrieden. Elizabeth entschied sich scheinbar sehr sprunghaft gegen Reddington und für die angebliche Katarina Rostova. Einmal mehr betrügt sie Raymon Reddington, wobei es dieses Mal kein Zurück geben könnt.

Reddington muss sich neben Liz und Katarina auch um sich selbst kümmern, da seine noch unbekannte, schwere Krankheit in Staffel 7 immer mehr Raum einnahm. Gern würde er Liz darauf vorbereiten, sein Imperium zu übernehmen, doch seine Geheimniskrämerei steht den beiden dabei im Weg. Spoiler Ende.

Was erhofft ihr euch von der 8. Staffel The Blacklist?