Schock für Guy Ritchie-Fans: Star-Regisseur verlässt heiß erwartete Action-Fortsetzung – über 80 Millionen sahen Teil 1

Road House entwickelte sich 2024 für Amazon Prime zum Mega-Hit. Die Fortsetzung sollte von Guy Ritchie kommen. Nun verließ der Regisseur das Action-Sequel.

Mit über 80 Millionen Views innerhalb der ersten acht Wochen entwickelte sich Road House letztes Jahr zu einem der erfolgreichsten Amazon-Filme aller Zeiten. Eine Fortsetzung für den Action-Kracher mit Jake Gyllenhaal wurde schnell bestellt und erst vor wenigen Monaten durften sich Fans über die aufregende Nachricht freuen, dass Guy Ritchie beim Sequel auf dem Regiestuhl Platz nehmen würde. Nun soll das Snatch-Mastermind das Projekt jedoch wieder verlassen haben.

Guy Ritchie verlässt Road House 2: Amazon-Fortsetzung kommt ohne Star-Regisseur

Wie Deadline berichtet, wird Guy Ritchie nicht mehr die Regie bei Road House 2 übernehmen. Warum Ritchie die Action-Fortsetzung verlassen hat, ist aktuell nicht bekannt. Doch lässt er das Sequel in der heißen Vorproduktionsphase zurück: Road House 2 soll nämlich noch im September 2025 gedreht werden. Die Castings sollen trotz Ritchies Fehlen weiter auf Hochtouren laufen, während ein neuer Regisseur gesucht wird.

Der erste Road House-Film von Amazon basierte auf dem gleichnamigen Action-Kracher von 1989 mit Patrick Swayze in der Hauptrolle. Doug Liman (Die Bourne Identität) übernahm beim Remake die Regie, äußerte sich im Nachgang jedoch verärgert über die fehlende Kinoauswertung sowie seine mickrige Gage beim Film. Dass Liman für Road House 2 zurückgeholt wird bzw. zurückkommen möchte, ist demnach unwahrscheinlich.

Teil 2 wird sich nicht an der 2006 erschienenen Fortsetzung orientieren, sondern die Geschichte für den Amazon-Streifen eigens weiterentwickeln. Will Beall (Bad Boys: Ride or Die) zeichnet für das Drehbuch verantwortlich.

Jake Gyllenhaal kehrt in Road House 2 als ehemaliger UFC-Kämper Dalton zurück, der bei der Kneipe The Road House in Florida Keys angeheuert wird, um dort als Türsteher für Recht und Ordnung zu sorgen. Details zur Handlung sind bisher nicht bekannt. Laut Deadline soll Guardians of the Galaxy-Star Dave Bautista für eine neue Rolle des Sequels im Gespräch sein.

Wann kommt Road House 2 zu Amazon?

Wenn Road House 2 innerhalb der nächsten Wochen einen neuen Regisseur findet, sodass die Dreharbeiten tatsächlich noch im Herbst aufgenommen werden können, dürfen Fans womöglich noch 2026 mit der Action-Fortsetzung auf Amazon rechnen. Ein genaues Startdatum wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben.