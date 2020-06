Schockierender Bad Boys 3-Tod: Darum ist die Szene so emotional

Der Tod tat richtig weh, aber nicht nur den Fans von Bad Boys. Auch die Macher von Bad Boys for Life quälten sich mit dem harten Abschied einer wichtigen Figur.

Spoiler zu Bad Boys for Life: Joe Pantoliano spielte seit Teil 1 Mitte der 90er den Weggefährten von Marcus Burnett und Mike Lowery im Bad Boys-Franchise: Der aufbrausende, aber faire und loyale Captain Howard ist ein kleiner Star der Reihe. Bad Boys For Life verabschiedete sich überraschend von ihm. Gegenüber Cinema Blend erklären die Regisseure, warum sie dem Abgang unbedingt die richtige Emotionalität verleihen wollten.

Den Fans das Herz brechen: Bad Boys-Macher wollten emotionalen Abschied

Der Abschied von einer solchen Figur ist nie leicht - für die Fans genauso wenig wie für die Autorinnen und Regisseure. Adil El Arbi und Bilall Fallah sind beides, Fans der alten Filme und Macher des neuesten. Ihre Emotionen gaben sie an die Zuschauer weiter, wie sie im Interview beschreiben.

Wir wollten die eindrucksvollste Szene des Films machen, also haben wir alles da reingesteckt.

Zur Erinnerung: Captain Howard stirbt am Ende des 2. Aktes vollkommen unvermittelt durch einen Anschlag. Der Tod verdeutlicht die Gefährlichkeit des Gegners und der Situation, drückt zunächst die Stimmung im Team deutlich, wirkt anschließend aber als großer Motivator.

Das darf nicht passieren! Wie die Bad Boys-Regisseure selber auf den Tod reagierten

Wir hatten dieselbe Reaktion [wie die Fans]. Wir lesen das Skript [von Joe Carnahan u.a.] und denken: 'Nein! das kann nicht passieren! Das kann nicht passieren!' Bereits das Skript brach unser Herz.

© Sony Joe Pantoliano in Bad Boys 3

Daraufhin fassen die Regisseure einen Entschluss. Sie wollen, dass die Zuschauer genau das fühlen, was sie auch empfanden: Einen tiefen Verlustschmerz. Und in der Tat trifft der unvermittelte Tod von Howard voll ins Mark.

Wir wollten es so herzzereißend wie möglich machen, denn unsere Herzen waren ebenfalls gebrochen [...]

Bad Boys for Life: Warum der Tod von Captain Howard so wichtig ist

In der Story selbst erfüllt der Tod auch einen erzählerischen Zweck für den weiteren Verlauf der Handlung. Marcus (Martin Lawrence) und Mike (Will Smith) diskutieren immerzu über die Möglichkeit, dem Polizeiberuf den Rücken zu kehren, Marcus hat seinen Abschied bereits beschlossen. Der Tod des Captains ist für beide eine Mahnung und Erinnerung, wie gefährlich ihr Job ist. Er verstärkt das Hadern mit dem Reiz der Gefahr.

Wann kommt Bad Boys 4?

Der Erfolg des dritten Films schiebt ein weiteres Sequel an, Bad Boys 4 ist schon länger in Arbeit. Produzent Jerry Bruckheimer gab vor kurzem ein Update über den Stand der Entwicklungen. "Wir arbeiten derzeit an einem Entwurf für den vierten [Film]." Alle Fortsetzungen müssen aber auf die strenge Hand von Captain Howard verzichten. 2023 ist mit einem Start zu rechnen.

