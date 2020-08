Schockierender Vikings-Plan: Ragnar sollte viel früher sterben

Ragnar Lodbrok avancierte in Vikings vom Bauer zum gefeierten König. Ursprünglich sollte seine Reise aber schon früh zu Ende sein, wie Showrunner Michael Hirst verrät.

Für die Beliebtheit der Serie Vikings mag es viele Gründe geben, einer davon ist aber sicher ihre schillernde Hauptfigur Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel). Der einstige König von Kattegat starb in Staffel 4 in einer Schlangengrube und die Lücke, die er hinterließ, ist immer noch spürbar.

Wie Metro berichtet, war Ragnars große Saga jedoch keineswegs selbstverständlich. Showrunner Michael Hirst enthüllte bei der zurückliegenden Comic-Con in San Diego seine ursprünglichen Pläne für die Figur - und die waren erstaunlicherweise nicht sehr umfangreich.

Vikings: Ragnar Lodbrok sollte in Staffel 1 sterben

Im Nachhinein kaum zu glauben, aber wahr: Michael Hirst wollte seinen Held schon in der ersten Staffel sterben lassen. Auf diese Weise hätte Vikings leicht eine ganz andere Serie werden können - und vermutlich auch eine weniger erfolgreiche.

Tatsächlich allerdings verkaufte Hirst die Show damals schon unter der Prämisse, dass sie von Ragnar und seinen Söhnen handeln soll. Dies wäre mit Ragnars frühem Tod definitiv schwieriger umzusetzen gewesen bzw. die Gewichtung wäre denkbar unterschiedlich ausgefallen. So, wie die Story letztlich aufgezogen wurde, übernahmen Ragnars Söhne bekanntlich erst gegen Ende von Staffel 4 endgültig das Zepter.

Während die Produktion der 1. Staffel bereits in vollem Gange war, realisierte Hirst, dass Ragnar doch noch nicht sterben kann. Vielmehr musste sein Abenteuer weitergehen. Diese Entscheidung war sehr wahrscheinlich die richtige, denn ohne Ragnars epische Reise erscheint die Serie heute praktisch undenkbar.

Vikings ist mittlerweile bei Staffel 6 angekommen und weiterhin findet Ragnar über Flashbacks hin und wieder seinen Weg zurück in die Geschichte. Allein dieser Umstand beweist seinen enorm hohen Stellenwert für das Wikinger-Epos.

Was haltet ihr von den ursprünglichen Vikings-Plänen für Ragnar?