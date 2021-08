Schon bald bei Netflix: Wenn eine Horror-Serie Alptraum-Garantie hat, dann diese

Der erste Trailer zur neuen Mike Flanagan-Horror-Serie bei Netflix ist da. Ihr also offiziell unsere Hype-Erlaubnis. Es handelt sich um einen indirekten Nachfolger der Haunting-Reihe.

Kaum noch ein Jahr vergeht bei Netflix ohne eine neue Serie oder einen neuen Film von Horrormeister Mike Flanagan. Auf seine beiden letzten Mini/Anthologie-Serien Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor folgt im September Midnight Mass, ohne Spuk-Siegel.

Sonst bringt die Serie aber alles mit, was ein Spuk-Nachfolger braucht, wie ihr im ersten Trailer sehen könnt. Flanagan arbeitet wieder mit traumatisierten Figuren, einem begrenzten Ort (diesmal eine Insel) und natürlich tiefschürfendem Grusel.

Der erste geheimnisvolle Trailer zu Midnight Mass bei Netflix

Midnight Mass - Trailer 1 (English) HD

Handlung, Start bei Netflix, Episoden: Die wichtigsten Infos zu Midnight Mass

Start: 24. September (ein Freitag)

Episodenanzahl: 7 Folgen

Handlung: Es geht um übernatürliche Ereignisse auf einer Insel, die sich seit der Ankunft eines charismatischen Priesters zutragen. Ein ehemaliger Ministrant kehrt in seine Heimat zurück und wird Zeuge dieser Ereignisse.

Hier könnt ihr jetzt schon eine der besten Horror-Serien des Jahres sehen

Das größte Mysterium um Midnight Mass bleibt Stand jetzt die Handlung. Spannend ist auf jeden Fall, dass Mike Flanagan die Serie als sein "Lieblingsprojekt" bezeichnet, was bei seiner Vita schon was heißen will. Das liegt vor allem an den persönlichen Verbindungen, die er zur Geschichte aufweist (er war selber als Kind Ministrant), wie er in einem Twitter-Post beschreibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Midnight Mass wird definitiv nicht um eine weitere Staffel verlängert, es handelt sich um eine einmalige Sache, also wieder mal eine abgeschlossene Mini-Serie. Auch wenn Flanagans Serien keine aufeinander aufbauende Handlung besitzen, so teilen sie sich doch ihrer Darsteller:innen. So sehen wir folgende "Figuren" aus den letzten beiden Spuk-Serien wieder:

Die 15 besten Serienstarts im August

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an August-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Starzplay, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats vor.