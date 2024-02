School of Champions Folge 3 und 4: Dann laufen die nächsten Episoden in der ARD und in der Mediathek

Die Sportserie School of Champions zeigt den Wettkampf unter Mitgliedern eines Ski-Internats. Wir erklären, wann Folge 3 und 4 im TV sowie in der ARD Mediathek zu sehen sind.

Ski ist Mord. Das legt die Sportserie School of Champions nahe, deren Akteure auf einem Ski-Internat um ihre Zukunft kämpfen. Am 14. Februar 2024 laufen die ersten beiden Episoden in der ARD. Wir listen die TV-Sendetermine inklusive Folge 3 und 4 auf und zeigen, welcher Teil der ersten Staffel in der Mediathek verfügbar ist.

Dann laufen School of Champions Folge 3 und 4 im TV und in der ARD Mediathek

School of Champions hat insgesamt acht Episoden. Hier sind die Sendetermine:

Folge 1 & 2: 14. Februar 2024 ab 20:15 Uhr in der ARD

14. Februar 2024 ab 20:15 Uhr in der ARD Folge 3-5: 17. Februar 2024 ab 23:50 Uhr in der ARD

17. Februar 2024 ab 23:50 Uhr in der ARD Folge 6-8: 19. Februar 2024 ab 00:10 Uhr in der ARD

Parallel sind ab sofort alle acht Folgen der Serie in der ARD Mediathek verfügbar.

Wann läuft School of Champions Staffel 2 in der ARD?

Staffel 2 der österreichisch-schweizerischen Sportserie wird bereits seit November 2023 gedreht, wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtet. Einen genauen Starttermin gibt es bisher nicht. Ausgehend von Staffel 1 ist von einer Veröffentlichung Anfang 2025 zu rechnen.

Darum geht's in School of Champions

School of Champions dreht sich um das Leben von Schüler:innen und Lehrer:innen eines renommierten Ski-Internats im österreichischen Gasteinertal. Die Ausbildung soll den Sportler:innen eine Zukunft im Profisport sichern. Dementsprechend hart gestaltet sich der Konkurrenzkampf untereinander, den das Gefühlschaos der Heranwachsenden zusätzlich erschwert.

Podcast: Die besten Sci-Fi-Serien seit 2000

Was waren die besten Science-Fiction-Serien seit Beginn des neuen Jahrtausends? Im Podcast stellen wir die 10 genialsten Genre-Vertreter vor, die jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 besten Sci-Fi-Serien der letzen 24 Jahre finden sich hirnverknotende Zeitschleifen, beklemmende Dystopien, verheerende Roboter-Kriege und mehr als nur ein fantastisches Weltraum-Epos.