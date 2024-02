The Rookie-Fans dürfen ausrasten: Deutscher Staffel 6-Start steht fest und so schnell ging es noch nie

Das Datum für den Start der 6. Staffel von The Rookie steht fest. Fans bekommen die neuen Folgen parallel zum US-Start und etwas später deutsch synchronisiert.

In den USA geht die 6. Staffel von The Rookie ab dem 20. Februar an den Start. Bislang war nicht klar, wann deutsche Fans die neuen Folgen zu sehen bekommen. Das hat sich jetzt geändert: Die nächste Staffel des Serien-Hits kommt sehr bald zu uns.

The Rookie Staffel 6 gibt's parallel zum US-Start in Deutschland

Wie Sky in einer Pressemitteilung verkündet hat, kommt die 6. Staffel von The Rookie bereits ab dem 21. Februar 2024 ins Streaming-Abo von WOW. Neue Folgen werden dann immer im Wochentakt veröffentlicht. Die Folgen werden dann zuerst in der englischen Originalsprache veröffentlicht.

Ab dem 6. März 2024 sind die neuen The Rookie-Folgen dann mit deutschen Untertiteln verfügbar. Wer auf die deutsche Synchronisation warten will, muss sich bis zum 1. Mai 2024 gedulden. Dann stellt Sky die 6. Staffel der Serie auch in deutscher Sprache zum Streamen zur Verfügung.

Schaut hier noch den Trailer zur 6. Staffel The Rookie:

The Rookie - Season 6 Trailer (English) HD

Worum geht es in der 6. Staffel The Rookie?

In den neuen Folgen braucht das Team nach einem Mega-Schock in der 5. Staffel Erholung. Die Romantik knistert trotzdem weiter, wobei vor allem das von Fans verehrte Paar Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter), besser bekannt als "Chenford", besonders gespannt erwartet wird.

Die ersten fünf Staffeln von The Rookie könnt ihr schon jetzt bei Skys WOW * im Abo streamen.

