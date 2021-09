Sci-Fi-Bombast vom Independence Day-Macher: Erster Trailer lässt den Mond auf die Erde krachen

Roland Emmerich meldet sich mit einem neuen Science-Fiction-Blockbuster zurück. Der Trailer zu Moonfall lässt beste Independence Day-Erinnerungen wachwerden.

Wenn Roland Emmerich einen Film ins Kino bringt, dann darf mit großen Spektakel gerechnet werden. Nachdem der Regisseur zuletzt mit Midway - Für die Freiheit seinen eigenen Pearl Harbor inszenierte, kehrt er jetzt in die Genres zurück, in dem er sich am besten auskennt: Moonfall ist Science-Fiction- und Katastrophenfilm in einem.

Bisher war es überraschend ruhig um die Produktion. Spätestens nach dem Trailer dürfte die Funkstille jedoch vorbei sein. Die ersten bewegten Bilder aus dem Film sehen episch aus und versprechen ein frühes Blockbuster-Highlight 2022. Wenn jemand den Mond ordentlich in die Erde krachen lassen kann, dann ist es Roland Emmerich.

Trailer zum gigantischen Sci-Fi-Blockbuster Moonfall

In Moonfall sorgt eine geheimnisvolle Macht dafür, dass der Mond seine Umlaufbahn verlässt und sich direkt auf die Erde zubewegt. Die Menschheit gerät in Panik. Nur die ehemalige Astronautin Jo Fowler (Halle Berry) bewahrt einen kühlen Kopf und denkt sich einen Plan aus, um die den Planeten vor dem Untergang zu retten.

Hier könnt ihr den ersten Moonfall-Trailer schauen:

Moonfall - Teaser Trailer (English) HD

Das Problem ist nur: Niemand hat Vertrauen in sie. Die einzigen zwei Verbündeten auf ihrer Reise zur Weltrettung sind der Astronautenkollege Brian Harper (Patrick Wilson) und der Verschwörungstheoretiker K.C. Houseman (John Bradley). Der Trailer zu Moonfall deutet darüber hinaus unheimliche Ereignisse im Weltraum an.

Zum Weiterlesen: Unser Interview mit Roland Emmerich zu Midway

Nachdem Roland Emmerich mit der lang erwarteten Fortsetzung Independence Day 2: Wiederkehr enttäuschte, könnte Moonfall seine Rückkehr zu alter Stärke markieren. Der Trailer sieht auf alle Fälle so aus, als haben wir es mit einem abgefahrenen Science-Fiction-Film zu tun, der in sein Konzept verliebt ist und keine Gefangenen macht.

Moonfall startet am 3. Februar 2022 in den deutschen Kinos.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu Moonfall?