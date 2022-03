Sci-Fi-Epos Dune 2: Marvel-Star soll eine der wichtigsten Figuren spielen, die in Teil 1 überraschend fehlte

MCU-Darstellerin Florence Pugh soll eine Rolle in Dune 2 spielen. Bei ihrer Figur handelt es sich um eine Prinzessin, die im Roman gleichzeitig als Erzählerin fungiert.

Nach dem offenen Ende von Teil 1 warten Sci-Fi-Fans schon gespannt auf den Kinostart von Dune 2. Das Sci-Fi-Sequel muss auf jeden Fall noch viele offene Fragen beantworten. Vor dem Kinostart 2023 gibt es jetzt neue Infos zum Cast, wobei in Dune 2 auch eine der wichtigsten Romanfiguren neu in der Story dabei sein wird.

Noch spannender ist aber, dass die entscheidende Dune-Rolle wohl von einem frischgebackenen MCU-Star gespielt werden soll.

Marvel-Star Florence Pugh soll in Dune 2 Prinzessin Irulan spielen

Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, soll sich Yelena Belova-Darstellerin Florence Pugh zurzeit schon in Verhandlungen um die Rolle von Prinzessin Irulan in Dune 2 befinden. In der Romanvorlage handelt es sich bei der Figur um die Tochter von Imperator Shaddam dem Vierten. Auch für den Imperator wird ein Schauspieler gesucht.

Zwischen Irulan und Paul Atreides (Timothée Chalamet) entwickelt sich im Buch eine Liebesbeziehung. In der Vorlage erfüllt sie außerdem eine weitere entscheidende Rolle: Jedes Kapitel wird von ihr als Erzählerin mit persönlichen Kommentaren eingeleitet.

Schaut hier unsere Video-Review zu Dune:

Dune: Der beste Film des Jahres? | Review

Der Hollywood Reporter geht aber auch darauf ein, dass die Besetzung von Florence Pugh in Dune 2 noch längst nicht offiziell ist. Die Schauspielerin soll gerade auf die finale Drehbuch-Version warten, die zurzeit zu Ende geschrieben wird. Außerdem sollen die Dreharbeiten zu dem Sci-Fi-Sequel diesen Sommer starten, während Pugh auch in Gesprächen für eine Rolle im kommenden Madonna-Biopic ist. Beide Projekte könnten sich zeitlich überschneiden.

Wann startet das Sci-Fi-Sequel Dune 2 im Kino?

Wenn die Dreharbeiten wie geplant laufen, soll Dune 2 bei uns am 19. Oktober 2023 ins Kino kommen. Vielleicht dann auch mit Florence Pugh als Prinzessin Irulan.

