Sci-Fi-Epos geht weiter: Laut neuen Infos soll Dune 2 an Gladiator erinnern und zeigen, worauf alle gewartet haben

Das heiß erwartete Sci-Fi-Sequel Dune 2 soll dieses Jahr erscheinen. Die ersten Szenen wurden jetzt auf einer Kinomesse gezeigt und versprechen einen actionreichen Kriegsfilm nach Gladiator-Art.

Dune ist der beste Sci-Fi-Film der letzten Jahre. Im Herbst 2023 soll endlich der Nachfolger Dune 2 ins Kino kommen, dessen erste Szenen jetztEs handelt sich offenbar um einen Action-Kriegsfilm mit gewaltigen Schlachten im Gladiator -Stil undeinem Moment, auf den viele Fans gewartet haben.

Laut Bericht von Slashfilm soll Dune 2 weit actionlastiger werden als sein oft gemächlich erzählter Vorgänger. Er setzt offenbar exakt am Ende des Vorgängers an und porträtiert Paul Atreides' (Timothée Chalamet) Aufstieg in den Reihen des Fremen-Wüstenvolks, wie auch seine knospende Beziehung mit deren Kämpferin Chani (Zendaya). Insbesondere soll er aber den Krieg gegen die finsteren Harkonnen und den Imperator (Christopher Walken) in eindrucksvollen Schlachtenbildern auf die Leinwand bringen, die Slashfilm-Reporter Ben Pearson an Gladiator erinnert haben.

Daneben wurde offenbar auch ein Moment gezeigt, auf den viele Dune-Fans schon gewartet haben werden: Paul reitet zum ersten Mal auf einem Sandwurm. Während er in Teil 1 noch vor ihnen weglaufen musste, wird er die Bestien der Wüste im Sequel zähmen und sich so unter den Fremen Respekt verschaffen.

Wann kommt Dune 2 ins Kino?

Dune 2 soll am 2. November 2023 ins Kino kommen. Neben den Rückkehrern Chalamet und Zendaya wird zum ersten Mal Florence Pugh als Prinzessin Irulan, die Tochter des Imperators, im Film zu sehen sein.

