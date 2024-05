Sci-Fi-Exzess mit atemberaubender Action: Sichert euch Furiosa jetzt schon fürs Heimkino in perfekter Qualität

Furiosa: A Mad Max Saga führt das beliebte Sci-Fi-Franchise nach Mad Max: Fury Road endlich fort. Bei Amazon könnt ihr ab sofort die 4K-Blu-Ray vorbestellen.

Mad Max: Fury Road schlug zu seinem Release im Jahr 2015 in den Kinos ein wie eine Bombe. Dass sich Warner Bros. im Anschluss fast zehn Jahre Zeit ließ, um mit Furiosa: A Mad Max Saga ein Prequel zu präsentieren, kommt dementsprechend überraschend.



Doch das Warten hat sich gelohnt, denn George Miller brennt mit dem neuesten Franchise-Ableger ein knallhartes Action-Feuerwerk ab, das ihr aktuell im Kino genießen könnt. Aber auch Heimkino-Fans kommen schon jetzt auf ihre Kosten: Denn bei Amazon könnt ihr ab sofort die 4K-Fassung von Furiosa vorbestellen.

Furiosa: A Mad Max Saga bei Amazon: Was bietet die 4K-Blu-Ray?

Amazon verkauft die 4K-Blu-Ray von Furiosa: A Mad Max Saga derzeit für 37,99 Euro *, Vorbesteller-Preisgarantie inklusive. Die Auslieferung erfolgt kurz nach dem Erscheinungstermin am 31. Dezember 2024.



Die 4K-Edition von Furiosa wird auf zwei Discs ausgeliefert, wobei ihr den Film sowohl als 4K als auch in Form einer normalen Blu-ray bekommt. Die ungeschnittene Kinofassung liegt in deutscher und englischer Sprache vor, wobei ihr den Ton jeweils in Dolby Atmos und in Dolby TrueHD 7.1 genießen könnt.



Extras werden auf der Disc in HD-Auflösung verfügbar sein. Welche zusätzlichen Features die 4K-Blu-ray beinhaltet, ist derzeit aber noch nicht bekannt.



Darum lohnt sich Furiosa: A Mad Max Saga

Furiosa: A Mad Max Saga erzählt als Prequel zu Mad Max: Fury Road die Vorgeschichte der namensgebenden Heldin Furiosa (gespielt von Anya Taylor-Joy), die im Grünen Land aufwächst, einem geheimen Paradies inmitten der dystopischen Wüsten-Ödnis Australiens. Eines Tages wird Furiosa von einer Biker-Gang entführt, deren Boss namens Dementus (Chris Hemsworth) ihre Mutter tötet und Furiosa unter seine Fittiche nimmt.

Warner Bros. Anya Taylor-Joy als Furiosa

Später gelangt Furiosa dann zu dem Warlord Immortan Joe (Lachy Hulme), wo sich ihr schließlich die Chance bietet, den Platz als rechte Hand von Joes bestem Fahrer Praetorian Jack (Tom Burke) einzunehmen. Furiosa wittert ihre Chance auf Freiheit ‒ und auf Rache an Dementus.



Furiosa: A Mad Max Saga begeistert Fans und Kritiker:innen vor allem mit einer Bildgewalt, die ihresgleichen sucht. Regisseur George Miller beweist wieder einmal, wie gut er sein Handwerk versteht, und breitet auf gut zwei Stunden eine teils etwas ausufernde, epische Erzählung um eine mitreißende Hauptfigur aus.



Filmstarts-Redakteur Björn Becher bewertet Furiosa mit 4 von 5 möglichen Sternen und attestiert dem Film ein "audiovisuelles Kino-Ergeignis", das zwar "nicht frei von Schwächen" sei, aber ansonsten ein absolut überzeugendes Action-Spektakel abliefert.



Fans des Mad-Max-Franchises kommen mit Furiosa also definitiv auf ihre Kosten. Wer den Film bereits im Kino gesehen hatte und sich von der Qualität des neuesten Miller-Machwerks überzeugen konnte, sollte sich die 4K-Blu-Ray also auf keinen Fall entgehen lassen.

