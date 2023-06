Sci-Fi-Fortsetzung, auf die wir seit 13 Jahren warten, wird real: Star der Netflix-Sensation Dahmer stößt zu Jared Leto

Die Rückkehr in die faszinierende Science-Fiction-Welt des Tron-Universums rückt immer näher. Nach Marvel-Star Jared Leto steht jetzt der zweite Hauptdarsteller der Fortsetzung fest.

Mit Tron Legacy kam 2010 der zweite Teil der 1982 von Tron begründeten Science-Fiction-Reihe ins Kino. Wie geht die Geschichte weiter? Seit 13 Jahren warten wir auf die nächste Fortsetzung. Bisher hat Tron 3 allerdings mehr Niederlagen als Erfolge eingesteckt. Immer wieder wurde das Projekt auf Eis gelegt.

Aktuell stehen die Chancen allerdings sehr gut, dass Tron 3 nach all den Jahren in der Entwicklungshölle tatsächlich Wirklichkeit wird. Nachdem Jared Leto (Morbius) für die Hauptrolle verpflichtet wurde, ist nun das nächste Cast-Mitglied bekannt: Evan Peters taucht in Tron 3 in die extrem stylishe Computerwelt ein.

Sci-Fi-Fortsetzung: Dahmer-Star Evan Peters gesellt sich neben Jared Leto in Tron 3-Cast

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird Evans neben Leto in Tron 3 vor der Kamera zu sehen sein. Der Schauspieler kommt frisch von dem Netflix-Erfolg Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer. Darüber hinaus gehört zum American Horror Story-Ensemble und ist als Quicksilver aus den X-Men-Filmen bekannt.

Netflix Evan Peters als Jeffrey Dahmer

Welche Rolle Evans in Tron 3 spielt, ist unklar. Laut dem Hollywood Reporter dreht sich die Handlung um einen Soldaten in der virtuellen Tron-Welt und einen Spieler aus der echten Welt, die früher oder später aufeinandertreffen. Inszeniert wird der Film von Joachim Rønning, der bereits an zwei großen Disney-Blockbuster beteiligt war: Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache und Maleficent 2: Mächte der Finsternis.

Wann startet Tron 3 aka Tron: Ares im Kino?

Tron 3, der im Original als Tron: Ares geführt wird, hat bis dato keinen offiziellen Kinostart erhalten. Da sich das Projekt aktuell in der Vorproduktion befindet, wird noch einige Zeit ins Land ziehen, bis der Film vollendet ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

