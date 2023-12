Sci-Fi-Geheimtipp überholt Oppenheimer: Brandneues Monster-Spektakel ist laut Imdb der zweitbeste Blockbuster des Jahres

2023 hat eine späte Blockbuster-Überraschung hervorgebracht. Sogar Oppenheimer, der von vielen Fans als einer der besten Filme des Jahres gefeiert wird, muss sich im Angesicht von Godzilla geschlagen haben.

Vor ein paar Tagen war es noch ein Geheimtipp. Spätestens seit dem Wochenende hat sich jedoch herumgesprochen, dass der neue Godzilla-Film ein absoluter Kracher ist. Und nein, wir reden hier von keinem Ableger aus dem MonsterVerse, das nächstes Jahr mit Godzilla x Kong: The New Empire im Kino fortgesetzt wird.

Seit Anfang Dezember erobert die japanische Produktion Godzilla Minus One aus dem Hause Toho die große Leinwand. Obwohl der Film nur in ausgewählten Spielstätten zu sehen ist, hat er innerhalb kürzester Zeit einen gewaltigen Hype entfacht und damit sogar einen der besten Blockbuster des Jahres übertroffen: Oppenheimer.

Der Monster-Kracher Godzilla Monus One überholt Oppeheimer: Nur ein Marvel-Held hat noch die Nase vorn

Bei der Filmdatenbank IMDb steht Oppenheimer aktuell bei einer Durchschnittswertung von 8,4 von 10 Punkten. Diesen Wert konnte Godzilla Minus One zum Start mühelos übertreffen. Die wütende Riesenechse kommt derzeit auf 8,5 von 10 Punkten. Nur an einem Film aus dem Blockbuster-Jahrgang 2023 gibt es kein Vorbeikommen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Godzilla Minus One schauen:

Godzilla Minus One - Trailer (Deutsch) HD

Spider-Man: Across the Spider-Verse ist mit 8,7 von 10 Punkten der beste Blockbuster 2023, der bei der IMDb eingetragen ist. Wir dürfen gespannt sein, ob Godzilla Minus One diesen Wert in den nächsten Tagen in den Schatten stellen kann. Je mehr Menschen den Film sehen, desto schwerer dürfte dieses Vorhaben allerdings werden.



In der Regel ist es so, dass Durchschnittswertungen nach unten gehen, sobald nach den ersten Hype-Reaktionen eine größere Anzahl an Bewertungen eingetroffen ist. Erst 9400 IMDb-Mitglieder haben Godzilla Minus One bisher bewertet. Zum Vergleich: Oppenheimer und Spider-Man kommen auf rund 530.000 bzw. 310.000. Das ist definitiv eine andere Hausnummer. Womöglich fällt Godzi sogar wieder hinter Oppie.

