Sci-Fi-Geniestreich neu bei Amazon Prime: Über dieses Ende rätseln Fans seit 19 Jahren

Amazon Prime nimmt einen absoluter Science-Fiction-Kultfilm in die Flatrate auf. Sein Ende und die Zeitreise sprengen noch immer Hirnwindungen. Darum lohnt sich der Film.

Bei Amazon Prime ist seit kurzem der psychotische Zeitreise-Sci-Fi-Coming-of-Age-Grusel Donnie Darko verfügbar. Anders ausgedrückt: Wenn ihr auf gestörte Teenager, Science-Fiction, Zeitreisen, Jake (und Maggie) Gyllenhaal steht, solltet ihr euch den Film gönnen.

Donnie Darko hat alles, was ihr für einen ausgefüllten Filmabend braucht. Selbst, wenn ihr ihn schon ein paar Mal gesehen habt. Denn das Werk verlangt volle Aufmerksamkeit, spricht sämtliche Sinne an und hat ein verwirrendes Ende.



3 Blu-rays für 18 Euro bei Amazon Zum Deal Top-Filme

Neu bei Amazon Prime: Darum geht es in Donnie Darko

Wir bleiben lieber bei der Ausgangslage: Der Teenager Donnie (Jake Gyllenhaal) überlebt den Einsturz einer Flugzeugturbine in sein Elternhaus. Das Wrackteil kracht direkt in sein Zimmer. Er überlebt nur, weil er von Frank, dem Hasen gewarnt wurde.

Donnie erhält weitere Informationen und Anweisungen von Frank. Zum Beispiel: Die Welt wird in 28 Tagen und 6 Stunden untergehen. Durch die Hinweise nimmt Donnie Einfluss auf das Leben in seiner Kleinstadt. Donnie beginnt zudem, sich mit Zeitreisen auseinanderzusetzen.

Schaut euch den Trailer zu Donnie Darko an

Donnie Darko - Trailer (Deutsch)

Science-Fiction-Rätsel: Warum lohnt sich Donnie Darko bei Amazon Prime?

Donnie Darko aus dem Jahr 2001 ist einer der ersten Kultfilme, die das neue Jahrtausend erschaffen hat. Richard Kellys Geniestreich verklebt Merkmale, die in den 19 Jahren seit seinem Erscheinen die Popkultur prägen sollen: die 80er, Zeitreisen und ein verwirrendendes Ende, über das Fans im Internet rätseln. (Hier: weitere brandneue Filme bei Amazon Prime)

Mit dem halluzinierenden Donnie erschafft er einen unzuverlässigen Protagonisten, der uns durch die vielschichtige und verschlungene Erzählung führt.

Zeitreisen für Profis: Die Erklärung für das Ende von Donnie Darko

Es folgen Spoiler: Was genau passiert in Donnie Darko? Wann? Und warum? Selbst erfahrene Zeitreise-Profis könnten bei Donnie Darko Kopfschmerzen bekommen, wenn sie versuchen, darauf eine klare Antwort zu kriegen.

Donnie Darko ist in der Hinsicht ähnlich anspruchsvoll wie Tenet oder Dark. Die Verrätselung des Endes (Regisseur Kelly lässt viele Fragen bewusst unbeantwortet) erinnert auch an Shutter Island oder Inception.

Die schnelle und simple Erklärung für das alles: Donnie bewegt sich im Laufe des Films auf zwei verschiedenen Zeitlinien. In der einen - der wir in der Handlung größtenteils folgen - überlebt er. In der anderen sterben seine Mutter und seine jüngere Schwester bei einem Flugzeugabsturz. Der Turbinen-Absturz ist der Wendepunkt.

Befindet sich Donnie währenddessen in seinem Zimmer, passiert keins von den folgenden Ereignisse. Rettet er sich mit dem Wissen von Frank, sterben seine Schwester und seine Mutter. Es gibt natürlich etliche weitere Fragen, die hier ungeklärt bleiben müssen. Dieser Artikel gibt einen umfassenden Antworten-Katalog . Bei Reddit findet ihr spannende Diskussionen , die in den letzten 19 Jahren gereift sind.

Die wahrscheinlich komplexeste Zeitreise: Podcast zu Dark bei Netflix

Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. Wir versuchen im Streamgestöber-Podcast auch bei Dark trotzdem von Anfang bis ... Anfang zu erklären und aufzuschlüsseln:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die drei Dark-Fans Esther, Max und Andrea schlüsseln Jonas' Werdegang chronologisch über alle drei Staffeln hinweg auf, entwirren die Stammbäume, interpretieren das emotionale Ende und beantworten eure offenen Fragen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

(Wie) Habt ihr Donnie Darko verstanden?