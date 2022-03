Sci-Fi-Highlight mit Ryan Reynolds: Neuer Trailer zu „einem der besten Netflix-Filme überhaupt“

Der neue große Trailer zu Netflix' Sci-Fi-Highlight mit Ryan Reynolds ist da. Und scheint den schwärmerischen Kritiken im Vorfeld recht zu geben.

Ryan Reynolds' The Adam Project ist einer der meist erwarteten Sci-Fi-Projekte des Jahres. Der Film, schon im Voraus als "einer der besten Netflix-Filme" bezeichnet (via Germain Lussier), könnte das Zurück in die Zukunft der Stranger Things-Generation werden. Und der neue Trailer unterstützt diesen Eindruck deutlich.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu The Adam Project an:

The Adam Project - Trailer (Deutsch) HD

Ryan Reynolds muss in Netflix' Sci-Fi-Kracher mit seinem Teenie-Selbst klarkommen

Denn hier kommen viele große Einflüsse der Sci-Fi-Geschichte zusammen: Ähnlich wie in Zurück in die Zukunft reist hier Adam (Reynolds) in die eigene Vergangenheit, um die Zukunft zu retten. Dabei trifft er auf sein eigenes Teenager-Ich (Walker Scobell), dem er zunächst überhaupt nichts abgewinnen kann. Als beide im Verlauf der Mission weiter in die Vergangenheit reisen, kommt es zu einem emotionalen Wiedersehen mit dem gemeinsamen Vater (Mark Ruffalo): Der ist nämlich bereits in der Zeitebene von Scobells Figur verstorben.

Dabei stoßen sie auf heftigen Widerstand von diversen Zukunftsfieslingen, die die Aktion der beiden um jeden Preis stoppen wollen. Tatkräftige Unterstützung erhalten sie allerdings von Zukunfts-Adams Zukunfts-Flamme Laura (Zoe Saldana).

Wann kommt Ryan Reynolds' Sci-Fi-Projekt The Adam Project zu Netflix?

Wie der heikle Kampf des Trios dabei ausgeht, werden Fans schon bald in Augenschein nehmen können: Die Regie-Arbeit des Sci-Fi-Experten Shawn Levy (Stranger Things, Arrival) erscheint am 11. März 2022 auf Netflix.

Schon heiß erwartet: Ryan Reynolds' The Adam Project erntet Lobeshymnen

Was haltet ihr vom neuen The Adam Project-Trailer?