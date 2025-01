Sci-Fi-Horror bei Disney+: Dieser spannende Film lässt euch keine Sekunde durchatmen

In Underwater - Es ist erwacht auf Disney+ begibt sich ein Forschungsteam in finstere Tiefen – und wird mit einer Gefahr konfrontiert, der sie nicht entkommen können.

Underwater ist packender Tiefsee-Horror, bei dem nicht nur den Figuren die Luft wegbleibt. In nur 95 Minuten erleben wir das pure Grauen, bei dem am Ende nur eine Frage zählt: Wer schafft es zurück an die Oberfläche?

In der Hauptrolle ist Kristen Stewart (Twilight, Love Lies Bleeding) zu sehen, die demnächst in einem weiteren Sci-Fi-Film mitmischt.

Darum geht’s bei Underwater – Es erwacht auf Disney+

Ein Forschungsteam, unter anderem die Maschinenbauingenieurin Norah Price (Stewart), hat sich in einer Station in den Tiefen des Marianengrabens zusammengefunden. Infolge eines heftigen Erdbebens sind sie allerdings gezwungen, ihre Station zu verlassen. Während sie versuchen, die Oberfläche zu erreichen, entdecken sie, dass sie nicht allein sind – tödliche Kreaturen lauern in der Dunkelheit der Tiefsee.

Ein Überlebenskampf in einer feindlichen Umgebung beginnt, während dem Team klar wird, dass sie durch ihre Forschung etwas entfesselt haben, dem sie nicht gewachsen sind.

Es erwacht – und wir sind ihm hilflos ausgeliefert

Das von Brian Duffield (Jane Got a Gun, Die Bestimmung – Insurgent) verfasste Drehbuch greift einige Horror-Tropen auf: Wissenschaftler:innen in einer lebensfeindlichen Umwelt, das bedrohliche Herannahen einer fremdartigen Macht – und die Erkenntnis, letzteres durch das eigene Vorgehen aufgeweckt zu haben.

Trotzdem gelingt es, die vertrauten Elemente auf spannende Weise neu zu verpacken. In Underwater ist keine der 95 Minuten auch nur eine Minute zu viel.

William Eubank fügt Duffields Geschichte durch seine Inszenierung eine beklemmende Optik hinzu, in der man die zunehmende Bedrohung von Szene zu Szene deutlicher spürt. Ganz zu schweigen von den hungrigen Meeresbewohner:innen, die es in sich haben.

Dank des Casts fühlt sich der Horror real an

Dass die Adrenalinschübe nur so feuern, haben wir einem gut aufgelegten Cast zu verdanken. Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick und Co. entfalten in ihren Rollen eine Dynamik, die einen mit in die Tiefen des Marianengrabens zieht.

Obwohl wir nur wenig über die Figuren erfahren, überzeugen sie als Team, das sich einander nicht im Stich lässt. Dieser aufrichtige Zusammenhalt ist es, der dafür sorgt, dass man die beschwerliche Odyssee vom Grund des Meeres an die Oberfläche kaum aus den Augen lassen kann – bis hin zum explosiven Finale.

Underwater hatte seine Premiere am 10. Januar 2020 und ist im Abo von Disney+ enthalten.