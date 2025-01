Neuer Sci-Fi-Film erzählt Geschichte über 13 Milliarden Jahre, wie ihr sie garantiert noch nie gesehen habt

Das neue Jahr ist noch keine drei Tage alt und schon kündigt sich ein Sci-Fi-Film an, den ihr euch unbedingt auf die Merkliste packen solltet. Hier ist der Trailer zu Love Me.

2025 erwarten uns einige spannende Sci-Fi-Filme, von dem eigenwilligen Mickey 17 bis zum Mega-Blockbuster Avatar: Fire and Ash. Der ungewöhnlichste Film in dieser Liste ist jedoch ein anderer: In Love Me verliebt sich ein Satellit (!) in eine Boje (!!). Nun wurde der erste Trailer zu dem prominent besetzten Indie-Projekt veröffentlicht.

Kristen Stewart und Steven Yeun verlieben sich als Boje und Satellit in dem Sci-Fi-Film Love Me

Eine Liebesgeschichte, die sich über 13 Milliarden erstreckt: Love Me ist in einer post-apokalyptischen Welt angesiedelt, in der von der Menschheit nicht mehr viel übrig ist. Die Trümmer von Wolkenkratzern ragen aus dem Ozean – und eine kleine Boje (Kristen Stewart), die verträumt im Wasser sitzt und sich über ihre Existenz wundert.

Die Boje ist jedoch nicht allein: Auch ein Satellit (Steven Yeun) hat den Zusammenbruch der Zivilisation überlebt und fristet in den unendlichen Weiten des Weltalls ein ungewisses Dasein. Durch einen Zufall begegnen sich ihre Datenströme und sie verlieben sich ineinander, mit allen Aufzeichnungen über menschliche Erfahrungen im Rücken.

Hier könnt ihr den Trailer zu Love Me schauen:

Love Me - Trailer (English) HD

Der Trailer zu Love Me wirkt ein bisschen, als würden Wall-E, Cloud Atlas und der YouTube-Film Life in a Day aufeinandertreffen – inklusive einer experimentellen Herangehensweise bei der Darstellung der zentralen Beziehung. So sehen wir Kristen Stewart (Love Lies Bleeding) und Steven Yeun (Burning) sowohl in Live-Action- als auch in Animationsform, ganz zu schweigen von ihrer Erscheinung als Boje und Satellit.

Inszeniert wurde der Film von dem Regie-Duo Sam und Andy Zuchero, die mit Love Me ihr Debüt abliefern. Die Premiere fand letztes Jahr beim Sundance Film Festival statt, wo der Film sehr unterschiedlich aufgenommen wurde. Von Liebeserklärungen bis zu Verrissen ist alles dabei, was bei der Prämisse wenig überraschen dürfte.

Tasha Robinson schreibt ihn ihrer Besprechung bei Polygon :

Love Me fühlt sich an, als hätte [der Film] ein oder zwei weitere Drehbuchentwürfe gebraucht, um die Charaktere und die Geschichte besser auszubalancieren und die Themen ein wenig zu vertiefen. Aber es ist ein gewagtes, schräges Debüt, das mit echtem Stil und Weitblick umgesetzt wurde. Es ist eine Kuriosität, die Fans von ähnlich seltsamen, hochkomplexen Liebesgeschichten wie Vergiss mein nicht! ansprechen wird.

Uninteressant klingt das aber definitiv nicht. Wenn ihr einen neuen Sci-Fi-Film abseits der üblichen Verdächtigen sucht, könnte Love Me ein richtiger Geheimtipp sein.

Neuer Sci-Fi-Film: Wann startet Love Me im Kino?

In den USA kommt Love Me am 31. Januar 2025 ins Kino, also rund ein Jahr nach seiner Premiere in Sundance. Hierzulande steht leider noch kein Startdatum fest.