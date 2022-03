Sci-Fi-Ikone für Star Wars: The Mandalorian Staffel 3 schnappt sich einen der größten Kultstars der 80er

Es gibt Neuigkeiten zum Cast der kommenden The Mandalorian-Folgen. Staffel 3 der Star Wars-Serie hat sich jetzt den Kultstar einer der beliebtesten Sci-Fi-Reihen überhaupt gesichert.

Alle Star Wars-Fans fiebern gerade auf den Start der neuen Obi-Wan Kenobi-Serie Ende Mai hin. Daneben wird es in naher Zukunft auch eine 3. Staffel von The Mandalorian geben, die gerade gedreht wird. Jetzt gibt es dazu eine spannende Nachricht für Sci-Fi-Fans, denn in den neuen Folgen von The Mandalorian wird es mindestens einen Auftritt von einem Kultstar aus einer der beliebtesten Sci-Fi-Franchises überhaupt geben!

The Mandalorian Staffel 3 schnappt sich Zurück in die Zukunft-Ikone

Wie der Hollywood Reporter berichtet, spielt Zurück in die Zukunft-Star Christopher Lloyd in der 3. Staffel The Mandalorian mit. Durch seine Rolle des schrägen Doc Brown in der beliebten Sci-Fi-Reihe wurde der Schauspieler zu einem der größten Kultstars der 80er Jahre.

Schaut hier noch unser Ranking aller Star Wars-Antihelden im Video:

Von Müll bis Meisterwerk - Ich ranke alle STAR WARS Antihelden

Infos zur Rolle von Christopher Lloyd in The Mandalorian werden noch streng geheim gehalten. Dem Hollywood Reporter zufolge soll es sich aber um einen Gastauftritt handeln. Im Kino war der Zurück in die Zukunft-Star zuletzt mit einer ebenfalls ziemlich kultverdächtigen Rolle in dem Actionkracher Nobody mit Breaking Bad- und Better Call Saul-Star Bob Odenkirk zu sehen.

Wann startet die 3. Staffel The Mandalorian bei Disney+?

Einen Starttermin für die neuen The Mandalorian-Folgen gibt es noch nicht. Die kommende dritte Staffel könnte aber noch 2022 zu Disney+ kommen. Als nächstes dürfen sich Fans erstmal auf die Mini-Serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi freuen, die am 25. Mai bei dem Streamingdienst startet.

Freut ihr euch auf Christopher Lloyds Auftritt in The Mandalorian Staffel 3?