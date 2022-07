Besetzung von Bullet Train: Brad Pitt ist nicht der einzige Superstar im Actionkracher

Der Cast von Bullet Train ist hochkarätig und umfasst neben Brad Pitt Stars aus Marvelfilmen sowie bekannten Netflix-Produktionen. Und Sandra Bullock ist auch dabei.

Wen verprügelt Brad Pitt? Und wer verprügelt ihn? In Bullet Train ist der Star als Auftragsmörder in einem japanischen Schnellzug unterwegs. Dort trifft er auf eine ganze Horde Profikiller:innen, die aber andere Ziele verfolgen als er. Diese Woche startet der Actionkracher von David Leitch in den Kinos. Der Ex-Stuntman und Martial-Arts-Spezialist dreht seit 2014 selber Filme. Auf die kleineren, eigenständigen John Wick und Atomic Blonde folgten die Blockbuster Deadpool 2 und Fast & Furious: Hobbs & Shaw. (Kleiner Funfact: Leitch fungierte mehrere Male als Stunt-Double von Brad Pitt)

Diese im Kino: Schaut hier den Trailer zu Bullet Train

Bullet Train - Trailer 3 (Deutsch) HD

In Bullet Train kommt das Beste aus den beiden Welten zusammen: eine originäre Geschichte einerseits, ein großes Budget andererseits. Und natürlich sehr (!) viele Stars. Wir stellen die Besetzung vor, die zwar von Brad Pitt überstrahlt wird, aber auch ohne den Superstar absolut sehenswert wäre. Was wir hier nicht verraten: Die vielen Cameo-Auftritte. Die sollen euch schließlich überraschen.

Besetzung von Bullet Train: Brad Pitt spielt Ladybug

© Sony Brad Pitt als Ladybug

Der Profikiller befindet sich auf einem Selbstfindungs- und Selbstbesserungstrip. Was nichts an seiner hohen Kompetenz ändert, allerdings plagt ihn eine Pechsträhne. Die Rolle erinnert an verschiedene selbstironische Deadpool-Variationen, die Ryan Reynolds in der jüngeren Vergangenheit spielte. Ladybug unterhält sich am Telefon regelmäßig mit seiner Auftraggeberin Maria Beetle.

Besetzung von Bullet Train: Sandra Bullock spielt Maria Beetle

© Sony Sandra Bullock als Maria Beetle

Maria Beetle bietet stets ihr offenes Ohr für Ladybugs Jammereien an und hält ihn auf Zack. Sandra Bullock ist in Bullet Train (fast) nur als Stimme vertreten, was bedeutet, dass das deutsche Publikum größtenteils auf der Strecke bleibt. Die gute Nachricht: Bullocks deutsche Stammsprecherin Bettina Weiß ist auch hier dabei.

Besetzung von Bullet Train: Bryan Tyree Henry spielt Lemon

© Sony Bryan Tyree Henry als Lemon

Brian Tyree Henry habt ihr zuletzt womöglich im Marvel-Blockbuster Eternals als einen der Helden gesehen. Seinen Durchbruch schaffte er allerdings als Rapper Paperboi in der gefeierten Comedy Atlanta. In Bullet Train spielt er einen Teil des Profikiller-Duos, das sich Brad Pitts Figur in den Weg stellt.



Besetzung von Bullet Train: Aaron Taylor Johnson spielt Tangerine

© Sony Aaron Taylor Johnson als Tangerine

Der nächste MCU- und Marvel-Star. Aaron Taylor-Johnson wurde bekannt als Kick-Ass und wechselte dann für einen Film als Quicksilver ins MCU (Avengers: Age of Ultron). Seitdem ist er immer wieder in großen Blockbustern zu sehen. Zuletzt etwa in Tenet. Sein Tangerine ist der Bruder von Lemon.

Besetzung von Bullet Train: Zazie Beetz spielt Hornet

© Sony Zazie Beetz als Hornet

Und wo wir bei Marvel-Stars sind: Hier ist die nächste Schauspielerin mit Marvel-Spuren im Lebenslauf. Zazie Beetz spielte in Deadpool 2 die Heldin Domino. Außerdem ist sie eine der Hauptdarstellerinnen in Atlanta, zusammen mit ihrem Kollegen Brian Tyree Henry, siehe oben. In Bullet Train spielt sie die Auftragskillerin Hornet. Übrigens: Beetz ist Deutsch-Amerikanerin und wuchs sowohl in New York als auch in Berlin auf.

Besetzung von Bullet Train: Andrew Koji spielt Kimura

© Sony Andrew Koji als Kimura

Vom Marvel-Block kommen wir zu den Martial-Arts-Stars. Andrew Koji trainiert seit seiner Jugend Taekwondo und Shaolin Kung Fu. Der Brite war lange Stunt-Double (etwa in Fast and Furious 6), bevor er mit der Martial-Arts-Serie Warrior seinen Durchbruch als Darsteller schaffte. In Bullet Train spielt er keinen (!) Auftragskiller, sondern einen verzweifelten Vater, der von Gangstern erpresst wird.

Besetzung von Bullet Train: Hiroyuki Sanada spielt Elder

© Sony Hiroyuki Sanada als Elder

Das Gesicht wird euch extrem geläufig sein, aber womöglich konntet ihr es bisher nicht mit dem Namen Hiroyuki Sanada verbinden. Der Japaner war in *tief durchatmen* The Wolverine, The Last Samurai, Rush Hour 3, Westworld, Mortal Kombat und 47 Ronin dabei, und das ist nur eine Auswahl seiner Martial-Arts-Rollen. Bald könnt ihr ihn in John Wick 4 bewundern. In Bullet Train veralbert er als Vater von Kimura (oben) seine weise und ruhige Ausstrahlung ein wenig.



Besetzung von Bullet Train: Michael Shannon spielt den Weißen Tod

© Sony Michael Shannon als Weißer Tod

Michael Shannon ist ein klassischer Charakter- und Nebendarsteller, der aber immer wieder Rollen in großen Blockbustern übernimmt. Deshalb kennt ihr ihn aus Geheimtipps wie Midnight Special. Oder eben als General Zod in dem DC-Film Man of Steel. In Bullet Train spielt er den scheinbar übermächtigen Schurken Weißer Tod.

Besetzung von Bullet Train: Joey King spielt Prince

© Sony Joey King als Prince

Es dürfte nicht allzu viele Schauspielerinnen geben, die mehr Netflix-Views auf sich vereinen als Joey King. Drei Mal spielte King die Rolle der Elle Evans in der Kissing Booth-Reihe. Ansonsten kennt ihr die heute 23 Jahre alte ehemalige Kinderdarstellerin aus The Dark Knight Rises (junge Talia al Ghul), Conjuring sowie der ersten Staffel Fargo. In Bullet Train spielt sie mit ihrem Image des braven Schulmädchens und verkörpert die gerissene Prince, die den gesamten Zug an der Nase herumführt.

Besetzung von Bullet Train: Logan Lerman spielt den Sohn

© Sony Logan Lerman als der Sohn

Den Vielleicht lieber morgen-Darsteller und Percy Jackson-Star erkennt man in Bullet Train kaum wieder. Er trägt Vollbart und später sogar eine grotesk große Brille, siehe oben. Er verkörpert den Sohn des Weißen Todes.

Besetzung von Bullet Train: Bad Bunny spielt Wolf

© Sony Bad Bunny als Wolf

Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, ist Rapper, professioneller Wrestler und nebenbei noch Schauspieler, der sich zudem durch großes soziales Engagement auszeichnet. In Bullet Train kriegt der 28-jährige einen intensiven Auftritt als Gangster Wolf auf Rachefeldzug, der auch an Brad Pitt vorbeiführt (buchstäblich).

Bullet Train läuft ab dem 4. August 2022 in den deutschen Kinos.

