Sci-Fi-Kracher bei Amazon Prime: Scarlett Johanssons Geburt als Actionheldin könnte kaum spektakulärer sein

Als Black Widow war Scarlett Johansson über eine Dekade lang im MCU zu sehen. Ihre Geburtsstunde als Actionheldin liegt jedoch viel weiter zurück. Aktuell könnt ihr sie bei Amazon Prime bezeugen.

Scarlett Johansson ist einer der größten Actionstars unserer Zeit. Nicht nur ihre zahlreichen Auftritte als Black Widow im Marvel Cinematic Universe haben diesen Ruf gefestigt. Auch Filme wie der unterhaltsame Lucy und die extrem unterschätzte Ghost in the Shell-Realverfilmung aus dem Jahr 2017 haben dazu beigetragen.

Einer der wichtigsten Filme in dieser Hinsicht ist Die Insel von Bombast-Regisseur Michael Bay. 2005 startete der Sci-Fi-Action-Blockbusters in den Kinos. Obwohl er finanziell hinter den Erwartungen zurückblieb, markiert er Scarlett Johanssons Geburtsstunde als Actionstar. Gemeinsam mit Ewan McGregor bahnt sie sich ihren Weg durch einen adrenalingeladenen Film voller Hindernisse, die es zu überwinden gilt.

Neu auf Amazon Prime: Scarlett Johansson hechtet durch wilden Sci-Fi-Action-Blockbuster

Die Handlung von Die Insel ist in der Mitte des 21. Jahrhunderts angesiedelt und entführt uns in die Räume einer futuristischen Anlage. Hier führen Lincoln Six-Echo (Ewan McGregor) und Jordan Two-Delta (Scarlett Johansson) ein eintöniges Leben aus dem immer gleichen Routinen. Sie hoffen, dass sie eines Tages auf "Die Insel" dürfen. Dafür müssen sie jedoch bei der wöchentlichen Lotterieziehung gewinnen.

Schnell wird klar, dass der Ort, an dem sie bisher ihr gesamtes Leben verbracht haben, ein düsteres Geheimnis verbirgt. Lincoln und Jordan brechen aus dem künstlichen Gefängnis aus und befindet sich fortan auf der Flucht vor Dr. Bernard Merrick (Sean Bean), dem Leiter der mysteriösen Einrichtung, die vom Rest der Welt abgeschottet ist. Es ist die perfekte Steilvorlage für eine Reihe atemloser Actionszenen.

Die Insel auf Amazon Prime: Scarlett Johansson beweist sich mühelos als Actionstar

Dass Johansson eine großartige Schauspielerin ist, hatte sie schon vor Die Insel bewiesen. Im Actionfach war sie damals jedoch neu. Ihr Einstieg hätte kaum spektakulärer ausfallen können. Mit McGregor, der zu dieser Zeit schon drei Star Wars-Filme inklusive furioser Lichtschwertkämpfe hinter sich hatte, kann sie mühelos mithalten.

Es sind nicht nur die physischen Herausforderungen einer Actionrolle, die Johansson in Die Insel mühelos meistert: Sie hat eine unglaubliche Präsenz in dem Film. Wenn sie durch die Straßen hechtet und springt, fühlt sich das echt und überzeugend an. Gerade bei einem Regisseur wie Bay ist das von entscheidendem Vorteil.

© Warner Bros. Scarlett Johansson in Die Insel

Bay liebt es, Action so bombastisch wie möglich in Szene zu setzen, sodass die Figuren oft an den Rand gedrängt werden oder im Angesicht des Getöses komplett untergehen. Johansson aber sticht aus dem Spektakel heraus, was nicht zuletzt an den grübelnden Blicken liegt, die auch ihre späteren Actionheldinnen auszeichnen.

Bei Johansson hat man nie das Gefühl, sie würde als unbesiegbare Superheldin durch Explosionen marschieren. Es gibt immer etwas, das sie tief in ihrem Inneren beschäftigt. Härte und Zerbrechlichkeit gehen bei ihrem Schauspiel Hand in Hand. In Die Insel ist ihre spätere Actionheldin noch nicht perfekt geformt, aber es ist ein starkes Debüt.

