Sci-Fi-Meisterwerk bei Disney+: 14 extrem unterhaltsame Weltraum-Abenteuer, die wirklich jeder Serienfan gesehen haben muss

In Firefly kämpft eine Crew in den Weiten des Alls ums Überleben. Dabei lauert die größte Gefahr eventuell an Bord des eigenen Raumschiffs.

Die kurzlebige Sci-Fi-Kultserie Firefly - Aufbruch der Serenity begeistert mit einer unterhaltsamen Mischung aus Action, Humor und Spannung in den Weiten des Alls. Ein Zwischenstopp in diesem Universum ist unverzichtbar. Streamen kann man das Format mit allen 14 Folgen bei Disney+, wo auch der Abschlussfilm Serenity - Flucht in neue Welten vorliegt. Firefly bei Disney+: Darum geht es in der Sci-Fi-Serie In Firefly sind die Menschen in einem neuen Sonnensystem auf verschiedenen Planeten und Monden verteilt. Die Geschichte folgt der Crew des alten Transportschiffs Serenity, das als Zufluchtsort für Außenseiter:innen und Gesetzlose dient. Unter Führung des ehemaligen Soldaten Malcolm Reynolds (Nathan Fillion) kämpft die Crew mit diversen (weniger legalen) Aufträgen ums Überleben. Dabei müssen sie sich mit der drohenden Übermacht der staatlichen Allianz sowie ihren persönlichen Konflikten auseinandersetzen. Brenzlig wird die Situation, als die Serenity einen Neuzugang an Bord aufnimmt, der das Interesse der gefürchteten Staatsgewalt weckt. Plötzlich sieht sich die Crew nicht nur mit den alltäglichen Gefahren als Kleinkriminelle, sondern auch einer Bedrohung von unerwartetem Ausmaß konfrontiert. Diese Sci-Fi-Crew kennt keine Grenzen An Bord der Serenity prallen Welten aufeinander: vom kriegsmüden Ex-Soldaten über die intellektuelle Hostesse bis hin zum geheimnisvollen Priester versammeln sich Figuren unterschiedlichster Herkunft. Sie alle haben ihre Gründe, warum sie das Exil gewählt haben. Und sie alle müssen lernen, zusammenzuleben. Gar nicht so einfach, denn die kriminellen Aufträge der Crew führen sie nicht nur in spektakuläre Welten, sondern auch ethische Dilemma. Ist es vertretbar, Medikamente von einem vergessenen Randplaneten zu stehlen? Und was hat es mit der verlockenden Summe auf sich, die auf ihre Passagier:innen River ( Gar nicht so einfach, denn die kriminellen Aufträge der Crew. Ist es vertretbar, Medikamente von einem vergessenen Randplaneten zu stehlen? Und was hat es mit der verlockenden Summe auf sich, die auf ihre Passagier:innen River ( Summer Glau ) und Simon Tam ( Sean Maher ) ausgesetzt wurde? In einem atemberaubenden Mix aus Sci-Fi, Drama und Western versuchen die Bewohner:innen der Serenity auszuloten, wie weit sie gehen wollen, um ihr Überleben zu sichern. Gleichzeitig dämmert die Erkenntnis, dass die größte Gefahr wahrscheinlich an Bord lauert. Auch interessant: Diese Serien wurden 2024 abgesetzt

Die besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten Das Mysterium an Bord der Serenity Nach einer schmerzhaften Vergangenheit in der Gewalt der Allianz scheint River rätselhafte Fähigkeiten entwickelt zu haben. Aus diesem Grund ist sie nicht nur eine fortwährende Bedrohung für ihre Umgebung, sondern wird auch gnadenlos von der intergalaktischen Regierung verfolgt – und mit ihr die Crew der Serenity. Firefly wurde nach nur 14 Episoden abgesetzt und gilt unter Sci-Fi- und Serien-Fans als eine der größten Fehlentscheidungen eines US-Senders. Auch 20 Jahre später lohnt sich jedoch jede Minute des kurzlebigen Formats.