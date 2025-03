Sci-Fi-Meisterwerk bei Netflix: Diese unglaubliche Art von Alien-Film gibt es viel zu selten

Es gibt zahllose Sci-Fi-Streifen über Aliens und ihren Kontakt mit der Menschheit. Meist explodiert dabei irgendetwas. Doch manchmal gibt es Genie-Streiche, die das Thema ganz neu betrachten.

Wenn das Weiße Haus in die Luft fliegt oder hilflos isolierte Space-Trucker von Horror-Monstern durch Raumschiffe gejagt werden, ist das zweifellos extrem unterhaltsam. Aliens können so schöne Gegner abgeben. Können so wunderbar bedrohlich sein. Doch gesehen haben wir all das schon tausendmal.

Umso schöner ist es, wenn sich ein genialer Regisseur mit einer Liebe zur Science-Fiction dieses Thema vorknöpft. Denis Villeneuve hat sich spätestens mit Blade Runner 2049 und den Dune-Filmen seine Lorbeeren als Regisseur der Zukunftssagas verdient. Doch sein vielleicht bester Film über ferne Welten und fremde Wesen ist Arrival, den ihr derzeit bei Netflix streamen könnt.

In Arrival bei Netflix landet eine fremde Alien-Spezies auf der Erde und versetzt die Welt in Panik

Von einem Tag auf den anderen sind sie da: riesige, glatte und kompakte Gebilde. Sie schweben über ihren Landepunkten überall auf dem Planeten und versetzen die Menschheit in Aufruhr. Bald wird klar: Es handelt sich um Alien-Raumschiffe. Und die Reisenden im Inneren wollen Kontakt aufnehmen.

Das Problem ist allerdings, dass niemand ihre Art der Kommunikation versteht. Daher wird die begabte Linguistin Louise Banks (Amy Adams) gemeinsam mit dem Physiker Ian Donnelly (Jeremy Renner) engagiert, um eine Unterhaltung zu ermöglichen.

Die unheimlich anmutenden Kreaturen und die Unklarheit ihrer Absichten sorgen für Unruhe bei den Militärs der Welt. Einige haben bereits die Finger über den großen roten Knöpfen, aus Angst, die Aliens könnten bösartig sein. Louise tut ihr Möglichstes, die Sprache der Wesen zu entschlüsseln. Als sie plötzlich beginnt, seltsame Visionen zu haben, wird zugleich alles klarer und viel schwieriger zu verstehen.

Denis Villeneuves Arrival ist ein Meisterstück der Science Fiction und eine Art von Film, die es viel zu selten gibt

Arrival ist ein leiser Film. Ein wunderschöner, atemberaubend groß inszenierter Film. Aber einer, der auf Raumschiff-Verfolgungsjagden, grünen Alien-Geifer und aufsteigende Feuerbälle verzichtet. Stattdessen traut er sich, mit Neugier an das Thema "Erstkontakt" heranzugehen und uns zum Nachdenken anzuregen.

Welche Rolle spielt unser eigenes Wissen in unserem Verständnis von Sprache? Wie sehr können wir unsere Angst vor dem Unbekannten zügeln, um friedliche Lösungen zu finden? Und was könnte alles Erstaunliches hinter den fremden Kreaturen stecken, die uns da besuchen? Arrival ist ein permanentes Rätselspiel, das mit so vielen cleveren Ideen spielt, wie es Science-Fiction in den letzten Jahren selten getan hat.

Die Enthüllungen in dieser Geschichte verbiegen uns das Hirn und versetzen uns in Erstaunen. Und gleichzeitig ist der Kern aller Interaktionen so emotional, so verständlich, dass es einem die Tränen in die Augen treibt. Das funktioniert übrigens vor allem dadurch, dass Amy Adams mit ihrem Schauspiel ganz großes Kino abliefert und Villeneuve ganz genau versteht, was uns als Menschen antreibt.

Arrival ist ein moderner Sci-Fi-Klassiker und der perfekte Film für alle, die nach mehr lechzen als nur futuristischer Action. Ihr könnt ihn aktuell im Abo bei Netflix streamen.