Sci-Fi-Reihe geht weiter: Der Hauptdarsteller für Tribute von Panem 5 steht jetzt fest

Der nächste Tribute von Panem-Film ist ein Prequel und dreht sich um den jungen Präsidenten Snow. Jetzt ist bekannt, welcher Schauspieler ihn verkörpert.

Nach dem Ende der Die Tribute von Panem-Reihe mit Jennifer Lawrence bekommen Fans als nächstes einen Prequel-Film. Basierend auf der Buchvorlage The Ballad of Songbirds and Snakes wird der kommende Teil die Geschichte des jungen Präsidenten Snow erzählen.

Nachdem zuletzt der Starttermin auf der CinemaCon enthüllt wurde, ist jetzt auch der Hauptdarsteller des neuen Tribute von Panem-Films bekannt.

Serienstar spielt Hauptrolle im neuen Tribute von Panem-Film

Wie Collider berichtet, wurde Tom Blyth als Hauptdarsteller für The Ballad of Songbirds and Snakes and Snakes besetzt. Bisher ist der Schauspieler vor allem für seine Hauptrolle in der Serie Billy the Kid bekannt.

Schaut hier einen Trailer zu Billy the Kid mit dem neuen Tribute von Panem-Star:

Billy the Kid - S01 Trailer (English) HD

Im Mittelpunkt des neuen Films befindet sich der 18-jährige Coriolanus Snow, der später zum tyrannischen Herrscher über die 13 Distrikte von Panem aufsteigt und in den Filmen von Donald Sutherland verkörpert wird. Davor musste sich der aus einer vom Krieg gebeutelten Familie stammende Snow jedoch selbst bei den Hungerspielen beweisen.



In Deutschland bekommt ihr den Roman zum Film unter dem deutschen Titel Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange bei Amazon. *



Die Regie für The Ballad of Songbirds and Snakes übernimmt Francis Lawrence , der auch die letzten drei Panem-Filme inszenierte. In den USA startet das Prequel amin den Kinos. Der deutsche Starttermin steht noch nicht fest.

