Sci-Fi-Reihe mit Riesenmonstern, die fast 2 Milliarden einspielte: Neuer Trailer zu Godzilla x Kong ist ein brachiales Action-Fest

Das epischste Monsterduell der Filmgeschichte geht im April weiter. Schaut jetzt den neuen Trailer zur Godzilla vs. Kong-Fortsetzung, der gewaltige Action entfesselt.

Mit Godzilla vs. Kong hat das MonsterVerse 2021 seinen ersten Höhepunkt erreicht und beinahe die 2 Milliarden-Marke geknackt, wie The Numbers zeigt. Wer von dem gigantischen Duell der zwei wohl legendärsten Monsterikonen nicht genug bekommt, darf sich freuen. Im April 2024 startet mit Godzilla x Kong: The New Empire die Fortsetzung zu dem Blockbuster von Adam Wingard. Nach der ersten Vorschau ist jetzt der neue Trailer erschienen.

Schaut hier den neuen Trailer zu Godzilla x Kong: The New Empire:

Godzilla x Kong - The New Empire: Trailer 2 (English) HD

Darum geht es im neuen Sci-Fi-Blockbuster Godzilla x Kong

Die Handlung der Fortsetzung kehrt ins MonsterVerse zurück und erforscht vor allem die aus dem Vorgänger bekannte hohle Erde noch umfassender. Neben vielen verschiedenen Kreaturen bekommen es die Monsterlegenden in Godzilla x Kong: The New Empire natürlich auch mit einem neuen Mega-Bösewicht zu tun, der das Leben beider Giganten bedroht.

Neben dem Trailer wurde auch das neue Poster zum Sci-Fi-Spektakel veröffentlicht:

Wann startet die Godzilla vs. Kong-Fortsetzung im Kino?

Am 4. April 2024 ist es so weit. Dann läuft Godzilla x Kong: The New Empire in Deutschland im Kino. Zur Einstimmung auf das Sequel könnt ihr nochmal Godzilla vs. Kong schauen, der aktuell nur bei Joyn+ * in der Flat streamt.

