Sci-Fi-Rückkehr nach 8 Jahren: Erster Trailer zum neuen Panem-Film Songbirds and Snakes zeigt "Anti-Katniss" & jungen Coriolanus Snow

Die Tribute von Panem erhält bald ein Prequel. Der erste Trailer zum Sci-Fi-Blockbuster Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes zeigt ein ungewöhnliches Paar als Hauptfiguren.

Die Abenteuer von Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) in der Tribute von Panem-Reihe gehören für viele zum Besten, was Sci-Fi zu bieten hat. Bald soll in Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes eine Vorgeschichte erzählt werden, die Jahrzehnte vor den anderen Filmen spielt. Der eiskalte Coriolanus Snow (Tom Blyth) muss dort "Anti-Katniss" (Rachel Zegler) so gut trainieren, dass sie die brutalen Spiele überlebt. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Songbirds and Snakes auf Englisch an:

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes - Trailer 1 (English) HD

Sci-Fi-Prequel: Songbirds and Snakes spielt 64 Jahre vor den Panem-Filmen

Der brutale Präsident Snow der Vorgänger-Filme (Donald Sutherland) ist in Songbirds and Snakes nämlich noch nicht mehr als ein ehrgeiziger Emporkömmling. Zu seinem Verdruss erteilen ihm seine Vorgesetzten den Auftrag, die junge Lucy Gray Baird (Zegler) für die bevorstehenden 10. Hungerspiele zu trainieren. Obwohl sie als Bewohnerin des 12. Distrikts wie Snow selbst aus einfachen Verhältnissen stammt, sieht er ihre Ausbildung als Rückschritt in seiner Karriere. Bis er Gefühle für sie entwickelt.

Rachel Zeglers Figur im Sci-Fi-Prequel gilt schon jetzt als "Anti-Katniss", die ihr musikalisches Talent mit einem offenherzigen und freundlichen Charakter verbindet. Wie der Trailer zeigt, wird sie das nicht retten. Auch in den 10. Hungerspielen fließt das Blut, bis nur noch eine Person übrigbleibt.

Wann kommt Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes ins Kino?

Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes wird am 16. November 2023 ins Kino kommen. Neben Zegler und Blyth stehen unter anderem Peter Dinklage (Game of Thrones) und Hunter Schafer (Euphoria) vor der Kamera.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.