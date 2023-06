Auf Avengers 5 und 6 müssen wir jetzt ewig warten: Marvel verschiebt die 2 wichtigsten MCU-Filme seit Endgame

Marvel stellt seinen Veröffentlichungsplan um und verschiebt sieben neue MCU-Blockbuster der kommenden Jahre. Davon betroffen sind auch die nächsten zwei Avengers-Filme.

Dank Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist gerade erst frischer Wind in die Multiverse-Saga gekommen, da gerät der Masterplan für das Marvel Cinematic Universe schon wieder durcheinander. Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurden soeben drei große Marvel-Filme verschoben. Hier findet ihr die neuen Starttermine.

Seit Avengers 4: Endgame warten wir auf eine weitere Zusammenkunft von Doctor Strange, Spider-Man und Co. Ursprünglich sollte Avengers 5: The Kang Dynasty im April 2025 in die Kinos kommen, ehe Avengers 6: Secret Wars im April 2026 die sechste Phase des MCU beendet. Beide Filme wurden nun um jeweils ein Jahr verschoben.

Avengers 5, 6 und mehr: Marvel enthüllt neue Kinostarts für alle kommenden Filme

Nachfolgend findet ihr die neuen Startdaten für Avengers 5: The Kang Dynasty und Avengers 6: Secret Wars.

Avengers 5: The Kang Dynasty startet am 1. Mai 2026

Avengers 6: Secret Wars startet am 7. Mai 2027

Wenn der nächste Avengers-Film in die Kinos kommt, werden sieben Jahre seit Endgame vergangen sein. So eine lange Pause hat es bisher noch nie zwischen zwei solchen Marvel-Events gegeben. Ein offizieller Grund für die Verschiebung ist nicht bekannt. Möglicherweise hat es mit dem Streik der Drehbuchautor:innen in Hollywood zu tun.

Während die nächsten Avengers-Abenteuer in weite Ferne rücken, dürfen wir uns dafür auf einen anderen Marvel-Film früher freuen. Deadpool 3 trifft bereits am 3. Mai 2024 im Kino ein, obwohl er zuerst für November 2024 terminiert wurde. Neben Ryan Reynolds kehrt Hugh Jackman als Wolverine in dem Crossover zurück.

Weitere Marvel-Verschiebungen betreffen Captain America 4: Brave New World, Thunderbolts, Blade und Fantastic Four. Marvel hat einmal im Kalender durchgefegt.

Captain America 4: Brave New World startet am 26. Juli 2024

Thunderbolts startet am 20. Dezember 2024

Blade startet am 14. Februar 2025

Fantastic Four startet am 2. Mai 2025

Der Hollywood Reporter merkt an, dass Blade und Thunderbolts definitiv wegen des Streikes verschoben wurden. Bei den anderen MCU-Filmen ist es nicht endgültig geklärt.

