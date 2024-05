Sci-Fi-Sensation geht weiter: Jurassic World 4 besetzt neben Scarlett Johansson nächsten Hollywood-Star

Die namenhafte Castliste von Jurassic World 4 füllt sich. Neben Scarlett Johansson soll nun eine weitere Hollywood-Größe zum Sci-Fi-Sequel stoßen. Das könnte beim MCU jedoch für Probleme sorgen.

Das Jurassic Park-Franchise ist noch lange nicht am Ende angekommen. Nachdem uns in den 1990ern und frühen 2000ern zunächst drei Filme der Originaltrilogie erwarteten, wurde in den 2010er Jahren die Jurassic World-Reihe geboren, die nun um einen vierten Teil erweitert wird. Auch wenn sich dieser im gleichen Kosmos wie seine Vorgänger befindet, soll der Film jedoch losgelöst von diesen entstehen. Weder die Jurassic Park-Stars um Sam Neill, noch die Jurassic World-Stars um Chris Pratt sollen für das Sequel zurückkehren.

Stattdessen setzt Universal auf neue Gesichter, die von niemand geringerem als Scarlett Johansson angeführt werden. Während die Castliste des Sci-Fi-Krachers sich in den vergangenen Wochen immer mehr zu füllen begann, soll nun eine weitere echte Hollywood-Größe für den Streifen im Gespräch sein.

Mahershala Ali soll in Jurassic World 4 neben Scarlett Johansson zu sehen sein

Wie etwa The Hollywood Reporter berichtet, soll Mahershala Ali für Jurassic World 4 vor der Kamera stehen. Der Schauspieler machte sich mit gefeierten Werken wie Moonlight oder Green Book einen Namen, für die er jeweils mit dem Oscar als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.

HBO Mahershala Ali in True Detective

Der Cast des Sci-Fi-Sequels umfasst neben Scarlett Johansson bisher unter anderem Bridgerton-Star Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo (Die glorreichen Sieben) und Rupert Friend (Obi-Wan Kenobi). Wie Deadline berichtet, soll auch Luna Blaise (Manifest) in einer Schlüsselrolle des Films zu sehen sein. Zuletzt wurden ebenfalls Monkey Man-Star Dev Patel sowie Colman Domingo (Euphoria) für den Streifen gehandelt. Bestätigt wurde dies bis dato jedoch noch nicht.

Ob Mahershala Ali tatsächlich in Jurassic World 4 zu sehen sein wird, wird sich ebenfalls zeigen. Der Schauspieler wurde eigentlich vom MCU für das kommende Blade-Reboot verpflichtet, das uns Ende 2025 in den Kinos erwarten soll. Ob Ali beide Projekte unter einen Hut bekommt, darf bezweifelt werden ‒ wenn Blade nicht ohnehin ein weiteres Mal verschoben wird. Bisher soll für den Superhelden-Kracher noch kein Drehbuch feststehen. Dem ist Jurassic World 4 weit voraus: Das Drehbuch des Dino-Sequels entspringt der Feder von Jurassic Park-Autor David Koepp.

Wann kommt Jurassic World 4 ins Kino?

Der Film von The Creator-Regisseur Gareth Edwards soll hierzulande am 3. Juli 2025 in die Lichtspielhäuser einziehen.