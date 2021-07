Sci-Fi-Tortur auf engstem Raum: Vikings-Star kämpft im Trailer für den Horrorfilm Meander ums Überleben

Nach dem Netflix-Thriller Oxygen kommt die nächste Survival-Tortur auf engstem Raum auf uns zu: Vikings-Star Gaia Weiss landet in Meander: Survival Instinct in einem tödlichen Labyrinth.

Erst im Mai kämpfte sich Mélanie Laurent durch den Netflix-Thriller Oxygen, jetzt kommt der nächste Sci-Fi-Thriller auf engstem Raum ins Heimkino.

Heute haben wir nämlich die deutsche Trailer-Premiere für Meander: Survival Instinct für euch. Werft einen Blick auf Vikings-Star Gaia Weiss, die sich in dem Sci-Fi-Horrorfilm durch ein Labyrinth grausamer Fallen kämpfen muss. Cube lässt grüßen.

Schaut euch hier den deutschen Trailer für Meander mit Vikings-Star Gaia Weiss an:

Meander Survival Instinct - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in dem Sci-Fi-Film Meander: Survival Instinct?

In dem französischen Genrefilm wacht eine junge Frau plötzlich in einem gefährlichen Labyrinth auf. Lisa (Gaia Weiss) hat keine Ahnung, warum sie sich in der futuristischen Enge wiederfindet. Nur eines ist klar: Wenn sie nicht schnell einen Weg heraus findet, wird sie die immer gefährlicheren Fallen auf Dauer nicht überleben.



Die Fakten zu Meander: Wann kommt der Film mit Vikings-Star Gaia Weiss ins Heimkino und mehr

Wann kommt Meander ins Heimkino? Am 27. August 2021 erscheint der Sci-Fi-Film bei Splendid auf DVD und Blu-ray *.

Wer gehört zur Besetzung? Die Hauptrolle übernimmt Gaia Weiss, die in Vikings Staffel 2 und 3 Björns erste Liebe, die Schildmaid Porunn, gespielt hat. Darüber hinaus hatte sie eine größere Rolle in der Netflix-Serie La Révolution.

Wer steckt hinter dem Sci-Fi-Film? Mathieu Turi hat mit Meander seinen zweiten Spielfilm gedreht. Der Regisseur sorgte 2017 mit dem postapokalyptischen Horrorfilm Hostile für Aufmerksamkeit, in dem eine Frau allein Hunger, Durst und das ein oder andere Monster überleben muss. Mit Survival-Thrillern kennt er sich also aus.

Meander: Survival Instinct ist etwas für Fans von Cube, Saw und Oxygen.

