Sci-Fi-Traum, der 56 Jahre lang scheiterte, wird endlich wahr: Jetzt ist der perfekte Regisseur gefunden

Der Sci-Fi-Kultfilm Barbarella soll nach 56 Jahren mit Sydney Sweeney neu aufgelegt werden. Jetzt sind ein Star-Regisseur und zwei gefeierte Autorinnen für das Projekt im Gespräch.

Kult altert langsam. Das gilt zumindest für den Sci-Fi-Kracher Barbarella, der 1968 mit einer skurrilen Story und extrem erotisch aufgeladenen Bildern für Aufsehen sorgte. Aber erst seit kurzem scheint der Traum von einem neuen Barbarella-Film für die Fans wahr zu werden. Sydney Sweeney (Wo die Lüge hinfällt) soll die Hauptrolle übernehmen. Und Edgar Wright (Shaun of the Dead) offenbar die Regie.

Edgar Wright soll Sci-Fi-Traum mit gefeierten Autorinnen wahr machen

Laut Deadline befindet sich Wright gegenwärtig in Verhandlungen um den Posten des Barbarella-Regisseurs. Sein Talent für schrägen Humor und einzigartige visuelle Welten hat er unter anderem in Baby Driver oder Last Night in Soho bewiesen. Die Sci-Fi-Neuauflage scheint ihm wie auf den Leib geschneidert zu sein.

Universal Pictures Edgar Wrights Last Night in Soho

Ebenso passend klingt der Name der Autorin, die gegenwärtig für das Drehbuch im Gespräch ist: Jane Goldman ist durch ihre Arbeit maßgeblich für das X-Men-Reboot ab 2011 und die zwei ersten Kingsman-Filme verantwortlich. Ihr zur Seite steht Honey Ross, die etwa an den Büchern der Serie Everything I Know About Love mitschrieb.



Der Originalfilm dreht sich um eine Sternenfahrerin aus dem 41. Jahrhundert (Jane Fonda), die gegen den bitterbösen Wissenschaftler Durand Durand (Milo O'Shea) und seine Positronen-Strahlen kämpft. Inwiefern der neue Film die Story des Kult-Klassikers aufgreift, ist nicht bekannt.

Wann kommt der neue Barbarella-Film mit Sydney Sweeney nach Deutschland?

Wann genau der neue Barbarella-Film erscheinen soll, ist derzeit noch nicht klar. Sowohl Sweeney wie Wright gelten derzeit als schwer beschäftigt. Wir rechnen 2027 mit einem Start, sofern Drehbücher und Budget grünes Licht bekommen.

