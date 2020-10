Science-Fiction und Horror bei Netflix: Alle 29 neuen Filme und Serien der Woche

Das Netflix-Angebot ist diese Woche wieder gewachsen. Wir haben ein paar Empfehlungen aus den neuen Filmen und Serien für euch herausgesucht.

Was hat Netflix dieses Wochenende zu bieten? Allzu viele neue Titel sind bisher nicht im Angebot eingetroffen. Ein paar Empfehlungen möchten wir trotzdem aussprechen. Dieses Mal ist eine bunte Auswahl zusammengekommen. Von Science-Fiction über Horror und Abenteuer bis hin zu einem Musical ist alles dabei.

Science-Fiction-Action mit Beyond Skyline

Aliens? Action? Und eine Invasion? In Beyond Skyline kommt vieles zusammen, das einen kurzweilige Filmabend verspricht. Ein außerirdisches Kriegsschiff bedroht die Erde, doch die Menschheit ist nicht gewillt, einfach aufzugeben. Was euch in Beyond Skyline erwartet, zeigt der Trailer:

Beyond Skyline - Trailer (Deutsch) HD

His House bringt Sundance-Horror zu Netflix

His House feierte Anfang des Jahres auf dem Sundance Film Festival seine Premiere. Jetzt kommt das Horrordrama zu Netflix und erzählt die Geschichte eines jungen Paars. Dieses stammt aus dem Sudan und hofft, in England eine neue Heimat zu finden. Schon bald tun sich aber schockierende Abgründe auf.



Geballte Musical-Power in Greatest Showman

Netflix beglückt mit zwei Retro-Titeln

Falls ihr nach His House etwas Fröhlicheres sucht, dann könnte euch das Musical Greatest Showman glücklich stimmen. Hugh Jackman, Zendaya und Zac Efron laufen hier zur Höchstform auf. An Emotionen wird nicht gespart. Lasst euch von der geballten Musical-Power anstecken!

Für gewöhnlich gibt der Netflix-Katalog nicht viel her, wenn es um die Film- und Seriengeschichte geht. Am Sonntag treffen aber zwei schöne Titel ein, die für Retro-Feeling sorgen. Auf der einen Seite ist da der Abenteuerfilm Jason und die Argonauten, der mit seiner Tricktechnik beeindruckt, auf der anderen Seite die kultige Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

The Call

Voces - Die Stimmen

La Belva - Die innere Bestie Banden von Marseille La Valla - Überleben an der Grenze Die Geheimnisse der Grabstätte von Sakkara Holidate Nobody Sleeps in the Woods Tonight Gipsy Queen His House Sarah Cooper: Everything's Fine Guillermo Vilas - Eine Richtigstellung

Neue Filme ab dem 1. November bei Netflix

Beyond Skyline

Pandemic - Fear the Dead

Bullet Head

Pfad der Rache

Jason und die Argonauten

Jeruzalem

Das Streben nach Glück

Greatest Showman

Insidious: Chapter 2



Neue Serien auf Netflix diese Woche

Blood of Zeus, Staffel 1

Suburra, Staffel 1

You Me Her, Staffel 5

The Devil Punisher, Staffel 1

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt, Staffel 4

Neue Serien ab dem 1. November bei Netflix

Tanz, Staffel 1

Warten auf'n Bus, Staffel 1



Raumpatrouille Orion, Staffel 1



Wie immer gilt: Die Liste ist nicht ganz vollständig, da oft noch am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Noch mehr Streaming-Tipps im Moviepilot-Podcast

Unser Moviepilot-Podcast Streamgestöber wird ein Jahr alt und wir empfehlen in einer Spezialfolge 10 starke Lieblingsserien der Redaktion:

Von Downton Abbey über The Umbrella Academy bis The Good Fight ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit Netflix-, Amazon- oder Sky-Abo findet ihr in unserer Jubiläumsfolge die perfekte Serie für die kalte Herbstzeit.



