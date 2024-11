"Seine Augen waren weit aufgerissen": Gerard Butler rettete einem Jungen das Leben, als er den Drehort seines allerersten Films besuchte

Gerard Butler gehört zu den modernen Helden des Actionfilms. Am Drehort seines ersten Films konnte er sich als echter Held beweisen.

Mit Filmen wie Olympus Has Fallen oder Plane hat Gerard Butler eine Reihe von Actionfilmen gedreht, in denen normale Menschen über sich hinauswachsen, um zu echten Helden zu werden. Seine ganz reale Heldentat könnte ihn dazu inspiriert haben. Denn Butler hat selbst einen Jungen vor dem Ertrinken gerettet.

Am Drehort seiner ersten Filmrolle wurde Gerard Butler zum Helden

Während eines Auftritts bei Late Night with Seth Meyers im letzten Jahr fragte der Moderator nach der Geschichte des damals 13-jährigen Jungen, den Butler gerettet hat. Der Schauspieler erzählte, dass er zu diesem Zeitpunkt mit seiner Mutter in einem Hotel in der Nähe des Flusses Tay in Schottland Urlaub machte. Bei dem Fluss hatte er seinen ersten Film, Ihre Majestät Mrs. Brown, gedreht und wollte den Ort wieder besuchen. An diesem Sommertag lagen sie einfach da, als der Schauspieler plötzlich einen Schrei hörte.

Da ist dieser Junge mitten im Fluss und er verschwindet unter Wasser und dann taucht er wieder auf und sieht für mich tot aus. Und alles, was ich denken konnte, war ‘Ich wünschte, ich hätte einen festeren Schlaf.’

Doch Butler hatte die Courage und sprang in den Fluss. Was darauf folgte, war, in den Worten des Schauspielers "der wahrscheinlich schlechteste Rettungsversuch".

Ich schwimme also raus und greife ihn, aber ich gehe nicht zurück, sondern halte seinen Kopf unter Wasser. Seine Augen waren weit aufgerissen und wir holten ihn zurück.

Hier könnt ihr euch Gerard Butlers Erzählung anschauen:

Glücklicherweise konnte der Junge so gerettet werden. Für diese Heldentat wurde Butler sogar von der British Humane Society mit einer Auszeichnung für Tapferkeit beehrt. Mit dem Jungen hielt er über Jahre Kontakt.

Inzwischen hat der Junge geheiratet. Der Trauzeuge hat sich bei Butler gemeldet und gefragt, ob er nicht ein Video für das Brautpaar aufnehmen würde. Eine Bitte, der der Star nur zu gerne nachgekommen ist. Das Video wurde in der Sendung gezeigt und ist oben im Video zu sehen.