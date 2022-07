Seit 14 Jahren in der Produktionshölle: Netflix rettet Kultcomic-Adaption von Deadpool-Macher

Nachdem die Verfilmung von The Goon schon zwei Mal gescheitert ist, rüsten sich die kreativen Köpfe hinter dem Projekt jetzt für einen dritten Anlauf. Dieser findet unter dem Dach von Netflix statt.

The Goon hat eine bemerkenswerte Geschichte des Scheiterns hinter sich. Die Verfilmung der gleichnamigen Comicvorlage aus der Feder von Eric Powell geistert seit 14 Jahren durch Hollywood. David Fincher war der erste große Name, der an einer Adaption interessiert war. 2008 sicherte er sich die Rechte an dem Material.



Geplant war ein Animationsfilm mit Paul Giamatti in der Hauptrolle. Schlussendlich kam das Projekt in dieser Form nie zustande und ging in die Hände von Deadpool-Regisseur Tim Miller über. Ein Blick in Millers Filmographie verrät jedoch: Die Filmversion von The Goon ist alles andere als in Reichweite. Jetzt folgt der dritte Anlauf.

The Goon: Netflix übernimmt gescheiterten David Fincher-Film

Wie Slashfilm berichtet, hat Miller auf der Comic-Con in San Diego ein kurzes Update zu The Goon gegeben. Gestorben ist das Projekt noch nicht, aber es hat sich erneut verwandelt. Laut dem neusten Stand der Dinge entsteht die Verfilmung von The Goon für Netflix und hat mit Patrick Osborne einen neuen Regisseur gefunden.

So sollte The Goon von David Fincher aussehen:

The Goon - Test-Footage (English)

Osborne sorgte zuletzt mit der Love, Death & Robots-Episode Robots: Exit Strategies für Aufsehen. Die animierten Anthologieserie wird von Fincher und Miller produziert und bei Netflix veröffentlicht. Darüber hinaus hat er den Disney-Kurzfilm Liebe geht durch den Magen inszeniert, der den Oscar für den Besten animierten Kurzfilm erhielt und vor Baymax im Kino lief. Miller bleibt dem Film als Produzent erhalten.

The Goon erzählt die Geschichte eines Schlägers, der gemeinsam mit seinem Sidekick Frank in einer heruntergekommenen Stadt sein Unwesen treibt. Eigentlich arbeitet er als Geldeintreiber für den Mafioso Labrazio. Was niemand weiß: Er hat seinen Auftraggeber längst um die Ecke gebracht. Doch dann stehen auf einmal Zombies vor der Tür.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli 2022

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die besten Serienstarts im Juli 2022? Wir haben die 20 größten Highlights für euch herausgesucht. Mit dabei sind die neue Resident Evil-Serie, ein Mystery-Hit für Lost-Fans sowie die beste Workplace-Comedy seit Brooklyn Nine-Nine.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wollt ihr Tim Millers Version von The Goon sehen?