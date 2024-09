Seit 18 Marvel-Filmen totgeschwiegen: Thunderbolts-Trailer löst wohl riesiges MCU-Rätsel

Seit Jahren macht das MCU ein Geheimnis darum, wer nach den Avengers in den ikonischen Stark Tower eingezogen ist. Jetzt könnte Thunderbolts die Antwort liefern.

In diesem Jahr musste Deadpool & Wolverine im Alleingang die Fackel des Marvel Cinematic Universe im Kino weitertragen, doch 2025 erwarten uns gleich drei neue MCU-Blockbuster auf der großen Leinwand. Dazu zählt auch der Crossover-Film Thunderbolts*.

Der jüngst veröffentlichte erste Trailer zu Thunderbolts* liefert nicht nur spannende Einblicke in das düstere Action-Abenteuer der Anti-Avengers. Womöglich hat er mit einer kurzen Szene bereits ein großes Marvel-Rätsel gelöst, das MCU-Fans seit 18 Filmen um den Verstand bringt: Wer ist der neue Besitzer des Avenger Towers?

Wer hat den Avengers Tower gekauft? Thunderbolts deutet endlich Lösung des Marvel-Rätsels an

Der Avengers Tower bzw. zuvor Stark Tower ist eines der ikonischsten Gebäude aus dem MCU, das vor allem im ersten Avengers-Film eine wichtige Rolle einnahm. Einen Crossover-Film später, in Age of Ultron, ließen die Superhelden jedoch den New Yorker Wolkenkratzer wieder hinter sich und zogen in ein neues Hauptquartier. Tony Stark verkaufte das Gebäude schließlich – doch an wen?

Seit Spider-Man: Homecoming wissen wir, dass der ehemalige Avengers Tower an einen neuen Besitzer verkauft wurde. Doch in den darauffolgenden 18 (!) Filmen hat das MCU geschickt jede Antwort verweigert und damit ein riesiges Geheimnis erschaffen, das in den vergangenen Jahren zahlreiche Theorien hervorbrachte. Jetzt liefert der Thunderbolts-Trailer den ersten konkreten Hinweis auf des Rätsels Lösung.

In neuem Trailer zum Antihelden-Crossover Thunderbolts finden Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), John Walker (Wyatt Russell), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen) und Taskmaster (Olga Kurylenko) in einem Hochhaus in New York zusammen, bei dem es sich sehr wahrscheinlich um den ehemaligen Avengers Tower handelt. Immerhin ist sogar Tony Starks herausgerissene Bar zu erkennen.

Begrüßt wird das Team in dieser kurzen Szene von CIA-Chefin Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), die im neuen Filme ihre eigene und düstere Version der Avengers zusammenbringt. Dank Vals Auftritt können wir davon ausgehen, dass das frühere Stark-Gebäude von der US-Regierung gekauft wurde. Eine finale Lösung dieses Rätsels erhalten wir nun endlich im kommenden Jahr.

Wann startet der neue Marvel-Film Thunderbolts* im Kino?

Thunderbolts* startet am 30. April 2025 in den deutschen Kinos. Es handelt sich um den zweiten MCU-Film des kommenden Jahres nach Captain America: Brave New World, welcher zuvor ab dem 12. Februar 2025 auf der großen Leinwand zu sehen ist. Zudem können sich Marvel-Fans auch noch auf The Fantastic Four: First Steps ab dem 23. Juli 2025 freuen.