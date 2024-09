Die Anti-Avengers schlagen zu: Mega-Trailer zu Thunderbolts zeigt richtig düstere Marvel-Action

Das Marvel Cinematic Universe geht nächstes Jahr mit einem besonders grimmigen Film weiter: Thunderbolts. Nun wurde der erste Trailer zu dem Antiheld:innen-Spektakel veröffentlicht.

Während Deadpool & Wolverine langsam aus den Kinos verschwindet, kündigt sich der nächste Marvel-Blockbuster mit einem krachenden Trailer an. Nachdem er bisher nur exklusiv bei der Comic-Con in San Diego zu sehen war, hat Marvel Studios endlich den Einblick in den Crossover-Film Thunderbolts im Internet veröffentlicht.

Und was das für ein Trailer ist: Dreieinhalb Minuten tauchen wir zu den Klängen von Where Is My Mind in die düstere Welt der Thunderbolts ein. Unter dem Team könnt ihr euch eine Art Gegeninitiative zu den Avengers vorstellen, die von der Regierung betreut wird. Der Name geht auf den US-Präsidenten Thaddeus "Thunderbolts" Ross zurück.

Erster Trailer zu Thunderbolts stellt die Anti-Avengers rund um Florence Pugh und Sebastian Stan vor

Thunderbolts - Teaser Trailer (English) HD

Thaddeus Ross ist bereits seit Der unglaubliche Hulk eine wiederkehrende Figur im Marvel Cinematic Universe. Ursprünglich wurde er von William Hurt verkörpert. Nach dem Tod des Schauspielers hat Harrison Ford die Rolle übernommen. In Captain America: Brave New World wird er zum ersten Mal als Thaddeus Ross zu sehen sein.

Die Geschichte von Thunderbolts ist somit direkt mit den Geschehnissen des vierten Captain America-Films verknüpft. Angeführt wird das Team von Julia Louis-Dreyfus als Valentina Allegra de Fontaine, die mehr oder weniger der Nick Fury der Thunderbolts ist. Sie betreut sechs Anti-Held:innen, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Zu den Thunderbolts gehören:

Mit einem Blick auf das Ensemble dürften vor allem zwei bereits erschienene MCU-Projekte für die Handlung von Thunderbolts relevant sein: Black Widow (mit Florence Pugh, Olga Kurylenko und David Harbour) und The Falcon and The Winter Soldier (mit Sebastian Stan, Wyatt Russell und Julia Louis-Dreyfus).

Wenn ihr noch eine Stufe tiefer einsteigen wollt, könnt ihr euch Hawkeye anschauen, wo die von Pugh verkörperte Yelena ebenfalls eine Nebenrolle spielt. Und für Hanna John-Kamens Ghost müsst ihr einen Abstecher zu Ant-Man and the Wasp machen, der den bisher einzigen Auftritt der tragischen Marvel-Schurkin markiert.

Neuer Marvel-Film: Wann startet Thunderbolts im Kino?

Thunderbolts startet am 30. April 2025 in den deutschen Kinos und ist nach Captain America: Brave New World bereits der zweite MCU-Film, der uns nächstes Jahr auf der großen Leinwand erwartet. Insgesamt handelt es sich um den 36. Film des Franchise, das seit dem 2008 gestarteten Iron Man das Blockbuster-Kino dominiert.