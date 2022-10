Seit 37 Jahren das beste Sci-Fi-Duo: Zurück in die Zukunft-Reunion rührt die Fans zu Tränen

Die Zurück in die Zukunft-Stars Michael J. Fox und Christopher Lloyd gelten als Sci-Fi-Ikonen. Jetzt standen sie vor hunderten von Fans gemeinsam auf der Bühne.

Die Zurück in die Zukunft-Filme sind nicht nur Meisterwerke der 1980er, sondern Meilensteine des Sci-Fi-Genres im Allgemeinen. Mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd trafen sich die jetzt die beiden Stars der Zeitreise-Saga bei der New York Comic Con auf der Bühne. Ein rührender Moment zwischen den beiden bewegte die Fans dabei zutiefst.

Umarmung zwischen Zurück in die Zukunft-Stars begeistert Sci-Fi-Fans

Auf den Video-Mitschnitten ist zu sehen, wie sich Fox und Lloyd auf emotionale Weise umarmen. Kein Wunder, immerhin schufen sie ab 1985 in nur fünf Jahren Kino-Arbeit eine der besten Sci-Fi-Trilogien überhaupt. Die Reunion der Stars ihrer Kindheit und Jugend nehmen viele Fans daher auch sehr sentimental auf.

"Es ist wunderschön, wie [sie sich] umarmen", heißt es etwa. Ein anderer User schreibt: "Falls ihr mich braucht, ich schaue mir das jetzt in Dauerschleife an." Der Moment ist umso rührender, da eine echte Tragödie dahintersteckt. Fox wurde in den 90er Jahren mit Parkinson diagnostiziert und musste öffentliche Auftritte aufgrund fortschreitender Krankheit immer weiter einschränken.

"Menschen wie Chris [Lloyd] und viele von euch waren für mich da", adressierte Fox die Comic Con-Zuschauer (via Variety ). "Es geht nicht darum, was ich habe, sondern, was mir gegeben wurde. Eine Stimme, um Menschen zu helfen." Der ehemalige Schauspieler engagiert sich seit Jahren für mehr Sichtbarkeit und Erforschung seiner Krankheit.

