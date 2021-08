Seit kurzem im Heimkino: Einer der härtesten Horrorfilme, der lange nur gekürzt erhältlich war

Ein absoluter Horrorklassiker ist in einem neuen Mediabook erschienen. The Hills Have Eyes könnt ihr jetzt mit großartigem Bonusmaterial und brillantem Bild genießen.

Seit Juli ist Hügel der blutigen Augen (The Hills Have Eyes) aus dem Jahr 1977 als neues 4K-Blu-ray-Mediabook erhältlich. Der Horrorfilm vom verstorbenen Meisterregisseur Wes Craven hat eine bewegte Veröffentlichungsgeschichte hinter sich, die nun mit dieser bonusreichen 4K-Version eine neue Stufe erreicht. Die neue Heimkinoversion von The Hills Have Eyes auf 4K-Blu-ray Bei Amazon kriegt ihr seit dem 9. Juli das limitierte Mediabook in 4K-Qualität und mit viel Bonus-Material. Es ist die Hochglanzversion aller bisherigen Veröffentlichungen: The Hills Have Eyes-Mediabook 4K-Blu-ray bei Amazon kaufen * Außerdem sind folgende Versionen bei Turbine erhältlich The Hills Have Eyes - Mediabook Cover A - limitiert auf 333 Stück *

* The Hills Have Eyes - Mediabook Cover B - limitiert auf 333 Stück * Bonusmaterial: Das bietet das Mediabook von Hills Have Eyes Audiokommentar: Regisseur Wes Craven und Produzent Peter Locke

Dokumentation: The Hills Have Eyes – Ein Blick zurück: Retrospektive mit den Stars und Machern des Films (54 Minuten)

20-seitiges Booklet von Thorsten Hanisch

Das alternative Ende

Schnittmaterial vom Dreh

Trash Tube - Michael Berryman Interview

TV-Spots

Trailer für Deutschland

Trailer für die USA

The Hills Have Eyes 2-Trailer Ungeschnitten im Heimkino: Die bewegte Geschichte von The Hills Have Eyes Erstmals zugeführt wurde der Horrorklassiker dem Publikum in einer um 52 Sekunden gekürzten Fassung, 1983 folgte die Indizierung. Erst zweieinhalb Jahrzehnte später wurde die Indizierung überprüft und in Deutschland aufgehoben. Hügel der blutigen Augen kam schließlich 2007 ungekürzt und mit FSK 18 auf den Markt als Director's Cut. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.