Seltene Dwayne Johnson-Aktion: Der Actionstar scheint endlich seine größte Niederlage zu akzeptieren

An den Kinokassen ist Black Adam finanziell hinter den Erwartungen geblieben. Vor kurzem hat Dwayne Johnson ein Statement über den Mut zum Scheitern geteilt, das sich garantiert darauf bezieht.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 400 Millionen Dollar ist der rund 200 Millionen Dollar teure DC-Blockbuster Black Adam finanziell weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Film mit Dwayne Johnson ist aber auch ein persönlicher Misserfolg für den Star, denn er wurde anschließend direkt aus den kommenden DC-Plänen der neuen Studio-Filmchefs James Gunn und Peter Safran gestrichen.

Normalerweise verbreitet The Rock auf seinen Social Media-Kanälen nur positive Nachrichten und motivierende Energie. Jetzt hat der Star kürzlich ein Video geteilt, das den Mut zum Scheitern feiert. Es ist das indirekte Eingeständnis, mit Black Adam versagt zu haben.

Schaut hier noch Yves' Video über seine Flop-Filme 2022 mit Black Adam:

Marvel, DC und anderer MIST Die SCHLIMMSTEN Filme des Jahres 2022

Dwayne Johnson spricht über Mut zum Scheitern und meint garantiert Black Adam

Auf Twitter hat der Schauspieler laut Geek Tyrant ein Video geteilt, in dem er sich an die Worte des amerikanischen Motivationsredners Inky Johnson erinnert. Dabei geht es darum, den Mut zum Scheitern über das Verlangen nach Erfolg zu stellen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

[...] Aber ich habe im Leben festgestellt, dass der Wunsch, berühmt zu werden, der Wunsch, erfolgreich zu sein, niemals so stark sein wird wie der Mut zum Scheitern. Und das liebe ich, weil ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, und um jede Ecke, und noch heute – Schau, ich bin ein Tyrannosaurus Rex, ich bin 58.000 Jahre alt, aber das habe ich immer noch.

Und das ist mein Bleifuß. Ich habe einfach den Mut, an jeder Ecke zu scheitern. Und das leitet meine Entscheidungen. Das erlaubt mir, große Risiken einzugehen. Lass mir dabei von einigen davon in den Arsch treten. Scheitere an einigen von ihnen. Aber dann gelingt auch einiges davon. [...]

Der Titel Black Adam fällt in keiner Sekunde des Videos. Trotzdem ist es ziemlich klar, dass sich Dwayne Johnson mit dem Clip vor allem auf die negativen Entwicklungen rund um den DC-Blockbuster bezieht.

Nach der Veröffentlichung wurde immer mehr enthüllt, dass Black Adam der erste Teil eines großen DC-Masterplans von The Rock war. Für seinen Antihelden und Henry Cavills Superman wollte der Star eine jahrelange Strategie mit mehreren Filmen für beide verfolgen, bis alles in einem epischen Black Adam vs. Superman-Blockbuster gipfeln sollte. Daraus wird aber jetzt nichts mehr.

Was haltet ihr von Dwayne Johnsons Video über den Mut zum Scheitern?