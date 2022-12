Der schlechteste Superheldenfilm 2022: Das Rennen zwischen Dwayne Johnson und Marvel ist denkbar knapp

Der Marvel-Film Morbius hatte den Titel des schlechtesten Superheldenfilms des Jahres schon sicher. Dann kam Black Adam. Welcher Blockbuster ist furchtbarer? Hier kriegt ihr das knappe, aber ultimative Ergebnis.

Zusammen haben Marvel und DC dieses Jahr 6 Blockbuster in die Kinos gebracht. Dazu kommen einige Serien und kürzere Filme wie Werewolf by Night. Man könnte denken, das Superhelden-Genre befindet sich auch 2022 weiter in einer Blütephase. Man könnte das denken, wäre 2022 nicht auch das Jahr, in dem Morbius und Black Adam veröffentlicht wurden.



Black Adam und Morbius brachten uns billige Action, vorhersehbare Storys, fehlbesetzte Stars & peinliche Ausreden

Morbius mit Jared Leto und Black Adam mit Dwayne Johnson unterboten sich so gekonnt gegenseitig, als würden sie sich um den Titel des schlechtesten Superheldenfilms 2022 streiten. Sie fühlten sich an, als hätte man eine künstliche Intelligenz mit den verbrauchtesten Marvel- und DC-Klischees der letzten Jahre gefüttert – mit dem Ziel, den ödesten Superheldenblockbuster aller Zeiten zu erschaffen. Die Frage, welcher der Filme sich tumber durch das Jahr bewegte, ist schwer zu beantworten. Wir haben es in diesem Artikel versucht – 4 Runden waren dafür nötig.

Morbius gegen Black Adam Runde 1: Welcher Film ist formelhafter?

Black Adam - Trailer 2 (Deutsch) HD

Morbius folgte auf seinen Sony-Verse-Bruder Venom, der 2018 mit reduzierter Story, durchschnittlichen Effekten und insgesamt beeindruckender Ambitionslosigkeit Erfolge feierte. Das Morbius-Kalkül: Die Leute da draußen wollen noch mehr uninteressante und unterentwickelte Superheldenfilme sehen, die 2007 auf einer Festplatte vergessen wurden. Das Problem: Venom entwickelte mit Tom Hardy in der Hauptrolle einen spannenden Trash-Ton. Morbius hatte nur den aufgeblasenen Jared Leto, der scheinbar nie wusste, in welcher Art Film er mitspielt. Ohne den Tom Hardy-Vibe war Morbius ein blutleeres Gerippe, ein Auto ohne Benzin, eben eine vollständige Fehlkalkulation.

Black Adam: Dwayne Johnsons Kuschel- und Strahle-Image ist der größte Spoiler von Black Adam. Natürlich lässt sich der düstere Antiheld zum tragischen Weltenretter läutern. Nicht mal mit dem kleinen Zeh traut sich die Figur in beunruhigende moralische Grauzonen. Die The Rock-Starpower schreibt jede Figurenidentität ganz von selber um. Wir haben die Handlung schon drei Jahre vor dem Kinostart prophezeit. Trotzdem ...



Punkt Morbius, 1 zu 0

Morbius gegen Black Adam Runde 2: Wer hat die schlechtere Action?

Der finale Kampf Morbius gegen "Matt Smiths Figur" findet nachts vor New Yorker Wolkenkratzern statt. Dass man die dunklen Körper vor der dunklen Kulisse kaum erkennt, konnte natürlich niemand ahnen. Deshalb wurde wohl in der Post-Produktion entschieden, dass die beiden Kontrahenten bunte Schlieren hinter sich herziehen müssen, damit man ihre Bewegungen wenigstens rudimentär wahrnimmt. Daraus ergab sich ein trüber Leinwandtümpel gesprenkelt mit matschigem Konfetti. Diese vollkommen missratene visuelle Konzeption ist eigentlich kaum zu unterbieten.

Wäre da nicht Black Adam, der so tut, als hätte er die spielerischen Bullet-Time-Sequenzen erfunden, die wir schon vor 8 Jahren mit Quicksilver in den X-Men-Filmen gesehen haben. Und wenn Dwayne Johnson im Rest des Films gegen gesichtslose Handlanger kämpft, hat das den kinetischen Impact, als würde er Luftballons verprügeln.

Gleichstand: Punkt Morbius, Punkt Black Adam, 2 zu 1

Runde 3: Wer hat die peinlichere Post-Credit-Szene?

Morbius verirrte sich in seinem eigenen Multiversum, beschwor aus dem Nichts eine Rivalität zwischen dem (lebenden) Vampir und Spider-Man hervor und das sind längst nicht alle Vergehen in dieser Abspannabfuckszene. Die 5 Minuten sind vor allem eines: Ein Blick in ein chaotisches Studio-Brainstorming zur Frage, wie man die Über-fünf-Ecken-Spider-Man-Verwandtschaft einer sonst durchweg uninteressanten Marvel-Figur möglichst breit auswalzt. Es ist einfach deprimierend.

Was hat Black Adam zu bieten? Die von Dwayne Johnson eigenmächtig aus dem Boden gestampfte und eilig an den Film geklebte Black Adam-Abspannszene sollte dem Blockbuster einen letzten Marketing-Push geben – weil, das hat ja bei Spider-Man: No Way Home schon gut geklappt. Die Szene war aber nicht nur unfassbar hässlich, sie verschuldete wohl zumindest anteilig Henry Cavills Ende als Superman. Das ist unverzeihlich.

Punkt Black Adam, 2 zu 2

Runde 4 – Stechen: Welcher Film ist blamabler mit seiner Box-Office-Niederlage umgegangen?

Marvel, DC und anderer MIST Die SCHLIMMSTEN Filme des Jahres 2022

Wir brauchen eine Bonusrunde. Aber eigentlich ist das die Königsdisziplin. Denn beide Filme verarbeiteten ihre jeweiligen Bruchlandungen an den Kinokassen würdelos wie 8-Jährige, die bei Mensch ärgere Dich nicht verlieren.

Morbius wurde nach seinem missglückten ersten Start nochmal ins Kino geschickt, weil wohl eine Memekampagne missinterpretiert wurde, die den Marvel-Film wochenlang durch Social-Media-Timelines trieb. Die Filmwelt lachte nicht mit Morbius, sondern über ihn. Das Desaster wiederholte sich selbstverständlich. Der mit 80 Millionen Dollar immerhin relativ günstige Morbius floppte nochmal. Geht es schlimmer? Ja, geht es.



Black Adam, der 260 Millionen Dollar teure Film, blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Gekränkt von den Zahlen, schlitterte Dwayne Johnson erst in die Antwortzeile eines IGN-Tweets, um das desaströse Einspielergebnis seines Films zu verteidigen. Dann ließ er offenbar eine Filmseite das Desaster schönfärben. Der komplette Meltdown eines Superstars, live im Internet vor den Augen der Filmwelt. Herzlichen Glückwunsch, Dwayne Johnson: Das ist nicht zu toppen.

Punkt Black Adam, 3 zu 2



Dwayne Johnsons DC-Vehikel gewinnt den Fight!

Aber um das klarzustellen: Natürlich steckt in jedem Film Leidenschaft, auch in Black Adam. Und es geht hier auch gar nicht darum, die Arbeit von Cast, Crew und Regie zu schmälern. Morbius und Black Adam haben so schlecht abgeschnitten, weil sie maximal kalkulierte und entstellte Studio-Produkte sind. Sie folgten fragwürdigen Trends und verbogen ihren Charakter für Cameos, Abspannszenen und ein paar zusätzliche zerquetschte Dollar an den Kinokassen.



Erfolgreichere und beliebtere Filme wie The Batman von DC und Black Panther 2 von Marvel und sogar Thor 4 taten das nicht. Sie zogen ihr Ding durch und vertrauten auf die kreativen Visionen ihrer Autor:innen und Regisseure. Wenn diese Erkenntnis sich in der Superhelden-Welt durchsetzt, haben Black Adam und Morbius letztlich doch etwas Gutes bewirkt.

Black Adam: Der bisherige Tiefpunkt des DCEU

Selten waren sich unsere Kollegen vom FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe so einig wie bei Black Adam und selten wurde so einstimmig harsche Kritik geäußert: Der Blockbuster mit Dwayne Johnson ist der Tiefpunkt in der bisherigen Geschichte des DC Extended Universe (DCEU).

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



