Sensationelle MCU-Rückkehr in Zukunft? Chris Evans hat Lust auf mehr Captain America

In einem neuen Interview hat Chris Evans über die Zukunft von Captain America gesprochen. Auch wenn er ein Comeback gerade ausschließt, scheint ihn eine Rückkehr sehr zu interessieren.

Mit Avengers 4: Endgame wurde Steve Rogers aka Captain America ein perfektes Ende beschert. In dem MCU-Blockbuster ist der Superheld am Schluss nochmal in der Zeit zurückgereist, um Zeit mit seiner großen Liebe Peggy zu verbringen.

Trotz dieser berührenden Auflösung wünschen sich viele Marvel-Fans Chris Evans in der Rolle zurück. In einem neuen Interview hat sich der Star jetzt nochmal dazu geäußert und vorsichtig Hoffnung verbreitet.

Chris Evans schließt Captain America-Rückkehr nicht aus

Wie Variety berichtet, sprach Evans auf der C2E2 Fan Convention in Chicago über den Fan-Wunsch einer Rückkehr des Avengers-Mitglieds:

Es ist hart, denn schau, ich liebe diese Rolle sehr. Er bedeutet mir so viel, und das meine ich wirklich ernst. Ich denke, es gibt sicherlich noch mehr Geschichten von Steve Rogers.

Aber gleichzeitig bin ich sehr, sehr vorsichtig damit … es ist wie dieses kleine glänzende Ding, das ich habe, das ich so sehr liebe, und ich will es einfach nicht vermasseln, und ich war ein Teil von etwas, das für die Zeit so besonders war und in gewisser Weise wirklich so gut angekommen ist.

Aus diesem Auszug lässt sich schon erkennen, dass der Star durchaus Lust auf ein Captain America-Comeback hat. Zu diesem Zeitpunkt schließt er es noch definitiv aus:

So sehr ich mit dieser Rolle verbunden bin und es liebe, diese Geschichten zu erzählen und mit diesen Menschen zu arbeiten. Es fühlt sich gerade nicht richtig an.

Trotzdem wirken die Aussagen des MCU-Stars wie ein optimistisches Update. Chris Evans hat auf jeden Fall noch Lust auf weitere Steve Rogers-Geschichten und wenn der richtige Zeitpunkt im Marvel Cinematic Universe gekommen ist, könnten wir ihn womöglich nochmal auf der großen Leinwand in der Paraderolle zu sehen bekommen.

