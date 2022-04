Serien-Geheimtipp für Sci-Fi-Fans geht jetzt weiter – mit einem unverschämten Alien

Wer als Science-Fiction-Fan Resident Alien noch nicht kennt, sollte bei Sky einen Blick in die aberwitzige Serie riskieren, die weder vor Mordplänen gegen Kinder noch vor sprechenden Oktopussen zurückschreckt.

"Er ist zurück – wir sind verloren", heißt es auf dem Staffel 2-Poster zur Sci-Fi-Serie Resident Alien. Genauso verschmitzt wie diese Tagline kommt auch die hierzulande erst wenig bekannte Comedy über einen Außerirdischen, der eigentlich die Erde zerstören soll, daher. Wobei der interstellare Besucher durch seine zunehmende Vermenschlichung Zweifel an seiner Mission bekommt. Bei Sky Ticket startet heute die 2. Season.

Resident Alien als Sci-Fi-Entdeckung: Nie war der drohende Untergang lustiger

Die klassische Alien-Invasion kennt vermutlich jeder: Außerirdische Besucher kommen auf die Erde, um die Menschheit auszulöschen. Die Sci-Fi-Hauptfigur von Resident Alien bildet da keine Ausnahme. Nur dass der Neuankömmling, bevor er seine Mission erfolgreich durchführen kann, eine Ufo-Bruchlandung hinlegt und anschließend die Gestalt von Harry Vanderspeigle (Alan Tudyk) annehmen muss, um seine verstreuten Instrumente der Apokalypse erstmal wieder zusammenzusuchen.

© Syfy Resident Alien: Staffel 2

Sein offenkundiges Alien-Äußeres kann Harry vor den Menschen in der kleinen Ortschaft Patience in Colorado verstecken. (Abgesehen von einem Jungen, bei dem seine Tarnung ärgerlicherweise nicht wirkt.) Seine Unkenntnis des menschlichen Verhaltens führt allerdings zu jeder Menge absurd-lustigen Situationen. Außerdem findet sich das Alien plötzlich in der Position des Kleinstadt-Doktors wieder, weil der frühere Besitzer seines Körpers diese Stellung innehatte. Mit dieser Prämisse nimmt die 1. Staffel Resident Alien Sci-Fi-Klischees aufs Korn. Staffel 2 legt nun humoristisch nach.

Resident Alien: Staffel 2 verschmilzt Menschliches und Aliens zu witzigen Sci-Fi-Comeback

Schon im Resident Alien-Trailer zu Staffel 2 strapazierte der Außerirdische Harry unsere Lachmuskeln. Und nur weil er die Erde am Ende der 1. Staffel vorerst unversehrt (samt blindem Passagier) verließ, heißt das noch lange nicht, dass der Besuch aus dem All nun ausgestanden ist.



© Syfy Resident Alien: unverhüllte Sci-Fi-Gestalt

Ein Gedächtnisverlust bringt Harry in Staffel 2 zunächst auf seine apokalyptische Bahn zurück, sein unsichtbares Raumschiff droht entdeckt zu werden und der 9-jährige Max (Judah Prehn) hat nach der Entwendung von Alien-Technologie plötzlich mit ungewöhnlich starker Brustbehaarung zu kämpfen. Während Asta (Sara Tomko) versucht, alles zu richten und das Sheriff-Duo (Corey Reynolds und Elizabeth Bowen) auf außerirdische Phänomene stößt, bekommen in Staffel 2 sowohl Haupt- als auch Nebenfiguren Momente zur Charakter-Entwicklung. Ach ja: Und einen Alien-Kraken, der mit der Stimme von Alan Tudyks Firefly-Co-Star Nathan Fillion spricht, erscheint ebenfalls auf der Bildfläche.

Die ersten 8 Folgen der 2. Staffel Resident Alien starten ab heute bei Syfy. Folglich ist die Sci-Fi-Serie jetzt wöchentlich bei Sky Ticket zu streamen.

