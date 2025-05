Serien-Sensation: Dieser Action-Krimi wurde 3-mal (!) abgesetzt und jetzt geht die Geschichte doch weiter

Die chaotische Produktionsgeschichte der Action-Krimiserie S.W.A.T. hat eine überraschende Wendung genommen. Nach der letzten Absetzung kehrt Hondo mit einer neuen Serie zurück.

S.W.A.T. blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Die erstmals 2017 gestartete Action-Krimiserie wurde vom US-Sender CBS ganze dreimal abgesetzt. Obwohl Fans für eine weitere Rettung kämpften, wurden die Ermittlungen der Spezialeinheit nach acht Staffeln endgültig eingestellt – zumindest bei CBS. Denn jetzt folgt die große Überraschung.

Nach dem vergangene Woche in den USA ausgestrahlten Serienfinale wird die Geschichte von Teamleiter Hondo (Shemar Moore) doch noch fortgesetzt: in Form einer frisch bestellten Spin-off-Serie mit dem Titel S.W.A.T. Exiles.

Nach 3 Absetzungen: S.W.A.T. wird mit neuer Serie fortgesetzt

Wie TVLine berichtet, verkündete Sony Pictures Television am vergangenen Wochenende die Bestellung und Produktion der Spin-off-Serie S.W.A.T. Exiles, die ohne Beteiligung des Heimatsenders CBS entsteht und ein neues Kapitel für Daniel "Hondo" Harrelson aufschlägt.

S.W.A.T. Exiles ist keine direkte Fortsetzung der CBS-Serie und folgt einer neuen Einheit, die von Hondo angeführt wird. Die offizielle Handlungsbeschreibung des Spin-offs verrät dazu Folgendes:

Nachdem ein wichtiger Einsatz schiefgegangen ist, wird Hondo aus dem erzwungenen Ruhestand geholt, um eine experimentelle S.W.A.T.-Einheit zu leiten, die sich aus unerprobten, unberechenbaren jungen Rekruten zusammensetzt. Hondo muss einen Generationskonflikt überbrücken, mit widerstreitenden Persönlichkeiten umgehen und eine Gruppe von Außenseitern in ein Team verwandeln, das in der Lage ist, die Stadt zu schützen und das Programm zu retten, das ihn zu dem gemacht hat, was er ist.

Aus der Meldung geht nicht hervor, ob abseits von Shemar Moore noch weitere Stars aus der Originalserie für das Spin-off zurückkehren. Showrunner hinter S.W.A.T. Exiles ist Jason Ning, der zuvor unter anderen an den Serien The Expanse, Lucifer, Mrs. Davis und The Brothers Sun als Drehbuchautor und Produzent mitwirkte.

Wann und wo startet S.W.A.T. Exiles?

Die Dreharbeiten zur neuen S.W.A.T.-Serie sollen bereits diesen Sommer in Los Angeles stattfinden. Die 1. Staffel soll aus insgesamt zehn Episoden bestehen und wird voraussichtlich 2026 an den Start gehen können. Allerdings gibt es noch ein kleines Problem.

Sony Pictures produziert das Spin-off-Projekt ohne die Beteiligung von CBS. Aktuell ist kein Sender oder Streamingdienst an die Serie gebunden. Somit ist noch unklar, wo S.W.A.T. Exiles zu sehen sein wird. Möglich wäre eine Veröffentlichung beim Streamer Netflix, der die Serie in den USA seit 2023 im Programm hat.

In Deutschland könnt ihr derzeit die ersten sechs Staffeln im Abo bei Netflix streamen. Noch mehr ist bei Sky und WOW zu sehen. Dort wird derzeit die 8. Staffel wöchentlich ausgestrahlt. Das Serienfinale ist bei Sky ab dem 8. Juni zu sehen.