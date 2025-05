Herber Rückschlag für Fans von Suits und 9-1-1: Diese 13 Serien wurden abgesetzt und sogar ein Netflix-Hit ist dabei

Die großen US-Sender haben über die Zukunft vieler Serien entschieden. Insgesamt 13 Serien werden nicht für neue Staffeln zurückkehren – eine davon streamt sogar bei Netflix.

Die Action-Serie S.W.A.T. wurde in Deutschland bei Netflix zum Hit und auch das Spin-off der Ersthelfer-Serie 9-1-1 erfreut sich großer Beliebtheit. Für Fans gibt es aber schlechte Nachrichten: Beide Shows gehören ebenso wie der kürzlich erst gestartete Suits-Ableger zu den 13 Serien, die abgesetzt bzw. beendet wurden und nicht für neue Staffeln zurückkehren.

Diesen Mai war es wieder soweit: Im Rahmen des alljährlichen Upfront-Events entschieden die US-Networksender ABC, CBS, FOX und NBC über die Zukunft zahlreicher Serien und stellten ihre neuen Programme für die kommende TV-Season vor. Hier findet ihr eine Übersicht aller abgesetzten und beendeten Serien.

Nur eine Absetzung: ABC beendet eine Sitcom-Ära

Die Conners - beendet nach 7 Staffeln



Nur eine einzige Serie aus der vergangenen Season bringt ABC in der kommenden Saison nicht zurück. Bereits vor wenigen Wochen wurde die Familiengeschichte der Conners, die 1988 mit der Sitcom Roseanne ihren Anfang nahm, mit einem geplanten Serienfinale zu Ende gebracht. In Deutschland wurden bisher nur die ersten vier Staffeln veröffentlicht, die ihr aktuell bei Sky und WOW streamen könnt.

CBS setzt 5 Serien ab: Aus für SWAT und The Equalizer

Besonders hart trifft es Fans der Action-Serie S.W.A.T., die nun bereits zum dritten Mal abgesetzt wurde. Nach insgesamt 161 Episoden ist jetzt endgültig Schluss. Alle acht Staffeln könnt ihr aktuell bei Sky und WOW sehen. Im Abo von Netflix streamen die ersten sechs Staffeln.

Auch das von Dick Wolf und Craig Turk begründete Krimiuniversum FBI muss eine bittere Niederlage einstecken und wurde um zwei langlebige Spin-offs gekürzt. Bei Magenta TV findet ihr aktuell 4 Staffeln von FBI: Most Wanted (Staffel 5 läuft gerade bei Sat.1) und 4 Staffeln von FBI: International.

FOX verzeichnet 2 Serien-Absetzungen: Spin-off zu 9-1-1 kehrt nicht zurück

9-1-1: Lone Star beendet nach 5 Staffeln

Rescue: Hi-Surf - abgesetzt nach Staffel 1

Nach 5 Staffeln und 72 Episoden ging die Dramaserie 9-1-1: Lone Star im Februar in den USA zu Ende. Das Serienende stand aber rechtzeitig fest, sodass die Geschichte des Teams der Feuerwache 126 ordentlich abschlossen werden konnte. In Deutschland ist das Serienfinale seit dem 24. April 2025 bei Disney+ zu sehen. Die Hauptserie 9-1-1: Notruf L.A. ist derweil in den USA beim Sender ABC zu Hause, wo nicht nur eine 9. Staffel in Auftrag gegeben wurde, sondern auch ein neues Spin-off mit dem Titel 9-1-1: Nashville.

Auch die Dramaserie Rescue: Hi-Surf wurde nach nur einer Staffel mit 19 Folgen einstellt. Der für den 12. Juni datierte deutsche Serienstart bei Warner TV steht damit unter keinem guten Stern.

Erneuter Abschied von Suits: NBC beschließt das Ende von 5 Serien

Die Rückkehr in die Serienwelt von Suits war nur von kurzer Dauer. Nach gerade mal 13 Folgen wurde das Spin-off Suits LA wieder eingestampft. Hierzulande wird die erste und letzte Staffel der Anwaltsserie aktuell bei Magenta TV ausgestrahlt. Das Serienfinale könnt ihr am 5. Juni 2025 schauen.

Die eingestellte Serie The Irrational findet ihr hierzulande bei Joyn, währen die erste Staffel von Found bei RTL+ zu streamen ist. Die Absetzungen der Comedy-Serien Lopez vs Lopez und Night Court treffen deutsche Serienfans hingegen nicht ganz so hart, denn beide Sitcoms wurden bisher nicht in Deutschland veröffentlicht.

