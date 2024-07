Serienkiller Dexter ist zurück, aber sieht ganz anders aus: Erste Bilder zeigen Michael C. Halls Nachfolger

Nachdem wir im Mai erfahren haben, wer den jungen Dexter Morgan in der Prequel-Serie Dexter: Original Sin spielt, gibt es jetzt die ersten Bilder von Schauspieler Patrick Gibson in der Rolle.

Einer der größten Serien-Hits der 2000er Jahre kehrt zurück, allerdings nicht so, wie ihr denkt. Nachdem Dexter vor vier Jahren mit Dexter: New Blood bereits eine klassische Fortsetzung erhalten hat, tauchen wir nun ein in die Vergangenheit des legendären Serienkillers und erfahren seine nicht weniger blutige Vorgeschichte.

Dexter: Original Sin ist der Titel der neuen Serie, die uns zu den Anfängen von Dexter Morgan bringt und sicherlich mit einigen abgründigen Enthüllungen aufwartet. Michael C. Hall, der bisherige Star des Franchise, steht nicht mehr vor der Kamera. Stattdessen übernimmt der jüngere Patrick Gibson den Part in dem Prequel.



Neue Dexter-Serie kommt ohne Michael C. Hall: So sieht Patrick Gibson als junge Version des Serienkillers aus

Ob Gibson ein würdiger Ersatz für Hall ist, werden wir vermutlich erst herausfinden, wenn Dexter: Original Sin seine Premiere feiert. Schon jetzt aber können wir einen ersten Blick auf den jungen Dexter Morgan werfen. Paramount+ und Showtime, für die die Serie entsteht, haben einen ganzen Schwung an First-Look-Bildern veröffentlicht.

Paramount+/Showtime Paramount+/Showtime Paramount+/Showtime Paramount+/Showtime Paramount+/Showtime

Auf dem ersten Bild bekommt ihr Gibson als jungen Dexter Morgan in nachdenklicher Pose zu sehen. Auf dem zweiten wird es gefährlicher: Da begeht er offensichtlich einen Mord. Das dritte Bild zeigt ihn zusammen mit Christian Slater, der Dexters Vater Harry Morgan verkörpert. Bild Nr. 4 zeigt Molly Brown als Dexters Adoptivschwester Debra Morgan und zum Abschluss gibt es noch einmal Slater mit gezogener Waffe.

Die Handlung von Dexter: Original Sin setzt 15 Jahre vor den Ereignissen der Hauptserie ein. Konkret finden wir uns im Miami des Jahres 1991 wieder. Der junge Dexter Morgan führt ein unscheinbares Studentenleben. Im Verlauf der zehn Episoden starken 1. Staffel entdeckt er nach und nach seine Passion als Serienkiller und versucht dennoch, die Fassade der Unscheinbarkeit irgendwie aufrechtzuerhalten.

Wann startet Dexter: Original Sin im Fernsehen?

Seit Juni laufen die Dreharbeiten zu Dexter: Original Sin. Ein Startdatum steht allerdings noch nicht fest. Mit etwas Glück könnte die 1. Staffel noch dieses Jahr bei Paramount+ an den Start gehen. Wenn nicht, müssen wir uns bis 2025 gedulden.