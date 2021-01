Sex and the City-Rückkehr: 10 neue Folgen der Kultserie kommen - aber ein Star fehlt

Sex and the City kommt zurück. Drei Stars der beliebten Originalserie spielen ihre Paraderollen für 10 neue Folgen erneut. Eine der Hauptdarstellerinnen ist aber nicht dabei.

Über 15 Jahre nach dem Ende des Originals wird Sex and the City mit neuen Folgen zurückkehren. Wie jetzt verkündet wurde, spendiert Warner der Kultserie ein Revival für den eigenen Streamingdienst HBO Max. 10 neue Folgen wird es geben, die außerdem einen anderen Titel bekommen und drei der vier Hauptdarstellerinnen zurückbringen.

Neue Sex and the City-Folgen kommen ohne Kim Cattrall aka Samantha

Vom Hollywood Reporter stammt die Meldung, dass Sex and the City bei HBO Max mit der Mini-Serie namens And Just Like That... nochmal in das Leben der New Yorker Clique rund um Carrie, Charlotte und Miranda eintauchen wird. Die neuen Folgen sollen sich um den Lebensabschnitt der Freundinnen in ihren 50ern drehen.

Schwelgt mit dem Intro zu Sex and the City nochmal in Nostalgie!

Sex and the City - Serienintro (Englisch)

Während Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon wieder in ihre Paraderollen schlüpfen werden, ist Kim Cattrall als Samantha nicht bei der Neuauflage dabei. Die Schauspielerin ist seit Jahren mit Parker verstritten.

Mit einem Teaser, der Eindrücke aus New York teilt, haben die Stars das Comeback von Sex and the City am Sonntag auf Instagram angekündigt:

Michael Patrick King, der auch schon an der Originalserie beteiligt war und beide Sex and the City-Kinofilme geschrieben und gedreht hat, ist auch für die Neuauflage zuständig. Die Dreharbeiten zu And Just Like That... sollen im späten Frühling dieses Jahr in New York beginnen.

Wann und wo die neuen Sex and the City-Folgen dann bei uns zu sehen sind, ist noch nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich dürfte sich Sky die Rechte für Deutschland sichern, da hier meistens HBO- und HBO Max-Produktionen aus den USA landen.

