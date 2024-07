"Sie haben ihn gehasst": Ryan Reynolds enthüllt ersten Titel für Deadpool & Wolverine, den Fans nicht ausstehen konnten

Als Deadpool & Wolverine erschüttern Ryan Reynolds und Hugh Jackman seit dieser Woche die Kinosäle. Doch die Superhelden-Extravaganza hieß vor wenigen Monaten noch ganz anders.

An diesem Mittwoch, dem 24. Juli 2024, ist Deadpool & Wolverine im Kino gestartet. Die in ersten Reaktionen als "feuchter Marvel-Traum" gepriesene Fortsetzung, die mit viel Meta-Humor und einer Unmenge an Cameos ihr Publikum mit dem heiß erwarteten Team-up von Wade Wilson und James Logan umgarnt, hieß aber nicht immer so ...

Ryan Reynolds verrät den verworfenen Titel von Deadpool & Wolverine

Im Februar 2024 veröffentlichte das dritte Deadpool-Abenteuer zum Superbowl seinen ersten Trailer. Davor noch als "Deadpool 3" gehandelt, enthüllte der Superhelden-Spaß hier außerdem seinen Titel: Deadpool & Wolverine. Nachdem die Schauspieler Ryan Reynolds und Hugh Jackman sich in den vergangenen Jahren eine spaßhafte Fehde voller Streiche und augenzwinkernder Beleidigungen aufgebaut hatten, führte das Sequel sie 15 Jahre nach X-Men Origins: Wolverine endlich wieder in einem Film zusammen. Und beinahe hätte diese stänkernde Annäherung es auch in den Filmtitel geschafft.

Disney Deadpool & Wolverine ... aka Deadpool & Friend

Wie Ryan Reynolds bei Jimmy Kimmel Live verriet, war der zwischenzeitlich durchgesickerte Titel keinesfalls ein scherzender Meta-Kommentar:

Ich habe diese Geschichte noch nie irgendwo erzählt, aber ... der Film hieß ursprünglich 'Deadpool & Friend'. Ich scherze tatsächlich nicht. Am Vorabend des Super Bowl, wo wir den Trailer für 'Deadpool & nicht-Freund-aber-Wolverine' veröffentlichen wollten, ist er durchgesickert. Wegen der H***ensöhne im Internet ist er geleakt. Wir haben uns das angesehen und sie [die Fans] haben den Titel verdammt nochmal gehasst und dann haben wir uns damit nicht mehr so wohl gefühlt.

Hugh Jackmans Figur auf einen unwichtig-namenlosen Anhang aka "Deadpools Freund" zu reduzieren, war vielleicht für einen Lacher gut, aber Deadpool & Wolverine geht als endgültiger Titel in jedem Fall leichter von der Zunge. Gemeinsam wollen die zwei Mutanten die Kinos nun im Sturm erobern. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob das Sequel den bisher erfolgreichsten Film des Jahres schlagen kann.

Podcast: Deadpool & Wolverine: Ein Marvel-Liebesbrief

Ryan Reynolds und Hugh Jackman spielten das erste Mal gemeinsam in X-Men: Originals: Wolverine Deadpool und Wolverine. Leider war das nicht ganz so das Wahre, weswegen sich Reynolds dann Jahre später mit dem Deadpool-Solo-Film rehabilitieren musste. Mit großem Erfolg. Nun kehrt er zum insgesamt vierten Mal zu dieser Figur zurück – in Deadpool 3, der aber dank der Rückkehr von Hugh Jackman als Deadpool & Wolverine in die Kinos kommt. Was der Film so kann, verraten euch unsere drei Marvel-Experten in dieser Ausgabe von Leinwandliebe.